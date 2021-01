Samsung topman gaat de bak in voor omkoping - Apparata

Het leiderschap bij Samsung staat op stelten nu topman Jay Lee officieel voor een behoorlijke tijd naar de gevangenis moet.

Hoewel Samsung aan de voorkant een uiterst succesvol techbedrijf is, rammelt het onder de motorkap. De Zuid-Koreanen stoeien al jaren met erfopvolging en daar komt nu een keiharde gevangenisstraf bij. Samsung topman Jay Y. Lee gaat namelijk dertig maanden de gevangenis in voor omkoping. Daarmee staat het leiderschap van Samsung uitzonderlijk wankel.

Samsung topman Jay Lee gevangenis in

In 2017 werd Samsung troonopvolger Jay Y. Lee veroordeeld voor het omkopen van voormalig president Park Geun-hye. Hij ging in hoger beroep en zijn straf werd vervolgens ingekort, zo meldt CNN. Hij was zelfs tijdelijk weer opvrije voeten. Nu is de kogel daarentegen door de kerk; Jay Lee moet zijn toppositie bij Samsung verlaten om dertig maanden in de gevangenis door te brengen.

Daarmee heeft Samsung Electronics een behoorlijke klap to voortduren. Na een hartaanval in 2014 belandde Jay Lee’s vader, Lee Kun-hee, in het ziekenhuis, waar hij tot zijn dood eind vorig jaar verbleef. Sinds 2014 is Jay Lee dus ‘interim’ baas van Samsung.

Dat is daarentegen nooit echt de bedoeling geweest, gezien erfopvolging in Zuid-Korea niet mag. Met het verdwijnen van de huidige topman zal er wederom gerommeld moeten worden in het Samsung bestuur en dat is natuurlijk nooit goed voor zaken.

Tot het zover is, kan Lee overigens nog in hoger beroep gaan. De kans is klein dat er iets veranderd, gezien hij dat al een keer heeft geprobeerd. Naar verwachting wordt de tijd die de Zuid-Koreaan al heeft gezeten van zijn huidige straf afgehaald.