Samsung TV's krijgen een trucje genaamd HDR10+ Adaptive - Apparata

Een adaptieve vorm van HDR10+ genaamd Adaptive zodat televisie kijken onder alle omstandigheden een feestje wordt.

Als jij overdag een film gaat kijken op je prachtige OLED TV is de ervaring lang niet zo goed als dezelfde film in de avond kijken. Het helpt om de gordijnen dicht te doen, maar overdag met de gordijnen dicht zitten is ook zo wat. Samsung heeft daar iets slims op bedacht in vorm van HDR10+ Adaptive.

Met deze technologie past de TV zich zelfstandig aan naar de omstandigheden in de ruimte. Of het nu heel licht of juist heel donker is. De lichtsensor van de televisie is de hardware in dit verhaal die het werk doet om de software aan te sturen. Deze nieuwe innovatie van Samsung is nu aangekondigd, dus het is nog even wachten op de eerste televisies met deze techniek aan boord.

Samsung HDR10+ Adaptive

De verwachting is dat de Samsung 4K TV’s van 2021 uitgerust zullen worden met de nieuwe vorm van HDR. Zo kun je straks ook gewoon overdag in sublieme kwaliteit naar een film of serie kijken, hoe de lichtomstandigheden in de ruimte ook zijn. Let wel, de serie of film moet HDR10+ wel ondersteunen. Anders werkt het natuurlijk niet. Vaak geven streamingdiensten aan of content ondersteuning heeft voor de technologie of niet. En anders even simpelweg op Google zoeken, dan kom je er ook wel uit.