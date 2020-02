Samsung Unpacked pakt groots uit met Galaxy Z Flip

Het stevig geprijsde opvouwbare toestel komt heel binnenkort al uit!





Samsung opent hun Unpacked event groots met de Galaxy Z Flip, de gloednieuwe opvouwbare smartphone van het Zuid-Koreaanse tech-merk. Het moge duidelijk zijn, Samsung lijkt geleerd te hebben van hun geflopte Galaxy Fold.

De Galaxy Z Flip is zo’n beetje alles wat je kan verwachten van Samsung’s tweede opvouwbare smartphone. Het toestel is in opgevouwen toestand al een binnenkomer. Het kleine touch-display aan de buitenkant geeft je onder andere notificaties, maar fungeert ook als preview-scherm voor het maken van selfies. Je kunt op het scherm zelfs aantikken wat je open wilt hebben wanneer je het toestel weer openvouwt.

Eenmaal open gebeurt er een hoop interessants. Het scharnier, de achilleshiel van de Galaxy Fold, is sterk verbeterd volgens de Zuid-Koreanen. Je zou het opvouwbare toestel 200.000 keer open en dicht moeten kunnen maken, terwijl speciale vezels het scharnier tegen stof en rommeltjes beschermt. Het free-stop-systeem maakt het tevens mogelijk om het toestel zo ver of zo beperkt open te klappen als dat je zelf wilt.

Opengeklapt bedraagt het met buigbaar glas bedekte FHD+ AMOLED display 6,7-inch met een 10MP punch-hole camera. Aan de achterkant heeft de Galaxy Z Flip een dubbele 12 megapixel camera-module met een ultra-wide en een wide-angle lens. Het toestel draait op 8GB RAM, heeft 256GB opslagruimte en een 3300mAh dual batterij.

De Galaxy Z Flip komt vanaf aanstaande Valentijnsdag 14 februari op de markt. De goedkoopste uitvoering van het opvouwbare toestel gaat volgens de presentatie $1.380,- kosten, omgerekend zo’n €1.264,-. In het Nederlandse persbericht laat Samsung daarentegen weten voor een adviesprijs van €1.500,- in Nederland te gaan! De presentatrice zegt het daarbij al zelf na het onthullen van de prijs: “Ik krijgt een gemixte respons”. Fans moeten wel wat over hebben voor deze premium, vooral heel bijzondere smartphone.

De Galaxy Z Flip komt uit in een drietal glanzende kleuren: Mirror Black, Mirror Purple en Mirror Gold (in selecte landen).

Foto’s @Samsung