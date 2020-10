Samsung verdient bakken met geld dit jaar - Apparata

De eerste Samsung kwartaalcijfers zijn van dit kwartaal zijn binnen en Samsung blijkt gigantische winsten te hebben geboekt.

De verwachte kwartaalcijfers van Samsung zijn binnen en de Zuid-Koreanen hebben een flinke winst geboekt. Het miljardenbedrijf wist in Q3 van 2020 maar liefst 58% meer winst te maken dan het jaar daarvoor. En dat terwijl we midden in een pandemie zitten. Hoe kan het dat Samsung het zo goed doet en dat de kwartaalcijfers dusdanig meevallen?

Samsung onthult stevige kwartaalcijfers

De Samsung kwartaalcijfers van Q3 2020 zijn uitzonderlijk gunstig als we de prognose mogen geloven. Het bedrijf wist in het derde kwartaal 66 biljoen Koreaanse won te verdienen, omgerekend ruim €48 miljard. Dat is slechts €3 miljard meer dan in hetzelfde kwartaal van 2019.

Toch is de winst in die periode met maar liefst 58% gestegen op basis van de inkomsten in won. Omgerekend wist Samsung ondanks de kleine stijging aan omzet de winst van €5,7 miljard naar €9.1 miljard te tillen.

Corona, iemand?

Je zou verwachten dat de wereldwijde pandemie voor iedereen problemen oplevert, maar Samsung lijkt zich er niks van aan te trekken. Volgens analisten van persbureau Reuters heeft dat een aantal mogelijk oorzaken.

Enerzijds zou Samsung de stevige kwartaalcijfers te danken hebben aan goede smartphone-cijfers. Nu mogen we denk ik veilig aannemen dat de nieuwe Galaxy Z Fold2 niet per se heel veel heeft bijgedragen. Vermoedelijk gaat het vooral om de stevige line-up midrangers.

Daarnaast is het gedonder met Huawei gunstig voor Samsung. Enerzijds omdat minder internationale consumenten een Huawei smartphone kopen vanwege de onzekerheid met het merk. Dat duwt ze automatisch voor een deel richting marktleider Samsung.

Volgens Reuters heeft Huawei daarnaast de laatste maanden grote voorraden hardware aangelegd. De restricties die de V.S. heeft opgelegd aan het Chinese merk zorgden er naar verluidt voor dat Huawei massaal bij Samsung heeft ingekocht.