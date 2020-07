Samsung verkiest zichzelf boven de IFA

Een grote klap voor de IFA in Berlijn, want ze moeten helaas Samsung missen.

Moet je als organisatie van een grote beurs nu wel of geen groen licht geven? Eerder dit jaar ging het Mobile World Congress (MWC) niet door. Niet zo gek, want dat was het begin van de nu welbekende corona pandemie. In september is er nog zo’n grote technologiebeurs. Het gaat hier om de IFA in Berlijn. In tegenstelling tot het MWC, gaat de IFA wél door.

Je kunt dan wel zo’n event organiseren. Het is essentieel dat merken het ook zien zitten om aanwezig te zijn op een beurs. En dat is nog een beetje twijfelachtig met de IFA. Zo heeft Samsung, normaal gesproken een grote aanwezige op de IFA, laten weten niet te komen dit jaar. De Zuid-Koreaanse techgigant organiseert een eigen digitaal event in het begin van september. Dit moet het alternatief zijn op de persconferenties die het bedrijf op de IFA zou gaan geven.

Voor Samsung is dit het tweede event voor deze zomer. In augustus heeft het merk immers nog een digitaal programma op de agenda staan. In dit event zal het merk de nieuwe Galaxy Note gaan presenteren. Ook is de kans groot dat er een nieuwe Galaxy Fold uit de doeken zal worden gedaan.

Een enorme tegenvaller voor de IFA. Het is ook nog maar de vraag hoeveel bezoekers en journalisten afreizen naar de beurs. Zo kunnen Europeanen vrij reizen, maar zijn bijvoorbeeld Amerikanen op dit moment nog niet welkom in de EU. Als de corona pandemie nog niet onder controle is in september, is de kans groot dat inwoners uit de VS alsnog niet naar de EU kunnen komen. In tegenstelling tot eerdere edities, zijn bezoekers slechts voor een gedeelte welkom. De IFA dit jaar laat slechts 1.000 personen per dag toe. (via CNET)