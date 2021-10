Samsung verwijdert meest smerige advertenties uit Android

Samsung heeft eindelijk besloten dat de ietwat onsmakelijke advertenties in eigen apps nergens voor nodig zijn.

Samsung is de heer en meester in de wereld van Android-smartphones. Toch vonden de Zuid-Koreanen het nodig om hun eigen apps via de OneUI-schil vol te proppen met onnodige advertenties. Gelukkig is de ietwat onsmakelijke manier van adverteren nu verleden tijd.

Samsung verwijdert advertenties

De techgigant heeft namelijk eindelijk besloten dat het geen zin heeft om reclame voor zichzelf (en anderen) te maken in applicaties van het merk zelf, zo spot 9to5Google. Standaard apps van Samsung, denk aan de Weer-app, Samsung Pay en Samsung Health, bevatten nu geen advertenties meer. Voorheen werd er via banners geadverteerd, onder meer voor eigen services en producten.

Maar voor wie Samsung ook adverteerde, het is natuurlijk raar dat gebruikers gratis services van de fabrikant moeten ‘afkopen’ door naar advertenties te kijken. Het verdienmodel van Samsung Health is immers niet om advertentie-inkomsten te behalen.

Over de daadwerkelijke inkomsten via een dergelijke app valt te discussiëren. Enerzijds zou Samsung iets met de door dergelijke apps verkregen data kunnen doen. Anderzijds zou het kunnen dat het bedrijf met dergelijke gratis services juist mensen naar het platform lokt. Wat de reden ook is, het was een beetje onsmakelijk dat de betreffende apps al die tijd ruimte gaven aan advertenties.