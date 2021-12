Samsung werkt aan de ultieme next level Fold!

Als je de huidige Samsung Fold nog niet wil hebben, is de ultieme versie ervan misschien iets voor jou.

Sinds het mogelijk is om een commerciële smartphone met vouwbaar scherm te maken, is Samsung druk bezig met deze techniek. Niet alleen hebben ze al tot twee keer toe de Z Fold, hun grootste opvouwbare apparaat, herzien. Ook is er de kleinere Samsung Z Flip en diens opvolgers. Samsung wil er dus gelijk een soort familie van maken.

Ultieme Samsung Fold

Naast de twee reeds bekende smaakjes lijkt het nu erop dat Samsung met een soort ultieme Samsung Fold gaat komen. Want wat is er beter dan een opvouwbare telefoon die op één punt kan vouwen? Juist, eentje die op twee punten kan vouwen. Samsung diende een patent in waar dit op te zien is. Twee tegengestelde scharnieren zorgen ervoor dat het scherm kan uitvouwen tot één megascherm. Het patent kwam bij LetsGoDigital die er gelijk een paar renders van hebben gemaakt.

Samsung Tri-Fold smartphone with rear sub-display



– Rear sub-display

– S Pen support

– Triple rear camera

– Under panel camera

– In-display fingerprint sensor

– HDMI connector



Patent was published 23/12/21

Tri Fold

Het apparaat, wat voor nu de Tri Fold heet, vouwt op twee punten op. Dat heeft een aantal voordelen, als we even mogen aannemen dat de renders dicht bij de waarheid zitten. Ten eerste dat het volledig uitgevouwen scherm absoluut gigantisch is. Maar ook het probleem met de resolutie kan hiermee opgelost worden. Geen vierkant scherm meer, je zou in theorie netjes een 16:9 resolutie kunnen krijgen. Ook is er geen sprake van een tweede (glazen) scherm als hoofdscherm als je hem opvouwt: één van de delen van het hoofdscherm is dan enkel het voorste scherm. De Samsung Tri Fold vouwt uit in een toepasselijke Z-vorm. Een nadeel zou zijn dat er vaak al wordt geklaagd dat foldables wanneer opgevouwen te dik zijn, wat een extra laag natuurlijk alles behalve oplost.

En de rest

Wel krijgt de Samsung Tri Fold een scala opties mee die op een vlaggenschip in de huidige tijd niet misstaan. Drie camera’s achterop, bijvoorbeeld. Ook zou de Tri Fold met een (selfie)camera onder het scherm komen, de mogelijkheid voor een S Pen hebben en zelfs een HDMI poort krijgen. Samsung volgt een reeks concurrenten met dit prototype, wanneer het moet uitrollen als een product dat jij en ik kunnen komen ligt nog in de toekomst.