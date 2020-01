Samsung wil de koning van 8k worden

En dat doen ze door een samenwerking op dit gebied aan te kondigen.





De volgende stap in haarscherpe televisie is 8k. Voor de meeste consumenten is dit nog een stapje te ver. 4k televisies beginnen eindelijk een beetje betaalbaar te worden. Voor een goede 8k televisie moet je diep in de buidel tasten.

De ontwikkelingen gaan echter keihard en Samsung is één van de partijen dat het voortouw neemt op 8k technologie. In het kader van deze techniek kondigt Samsung een samenwerking aan met de 8K association (8KA). Samen gaan ze een certificatieprogramma opstarten. Dit programma gaat onderscheid maken tussen televisies die compatibel zijn met 8K en andere apparaten.

De QLED 8K van Samsung zal één van de eerste TV’s worden met deze nieuwe certificatie. Je herkent het certificaat aan het logo uit dit artikel.

We zijn er trots op een van de oprichters van de 8K Association te zijn en onze nieuwe line-up van QLED 8K TV’s te laten certificeren door het programma. Ons doel is om consumenten de mogelijkheid te bieden om makkelijk premium 8K-schermen te herkennen wanneer ze op zoek zijn naar een nieuwe televisie. Home-entertainment en tv’s zijn belangrijke investeringen voor veel mensen en we hopen dat het 8KA-certificeringslogo hen zal helpen. – Tonnie van Schijndel, Marketing Manager TV & Audio bij Samsung Benelux.

Met dit certificeringsprogramma gaat het makkelijker worden om 8K televisies te onderscheiden van 4K tv’s. Om in aanmerking te komen voor het certificaat moet de televisie onder andere een schermresolutie van 7680 x 4320, een piekhelderheid van meer dan 600 nits, beeldoverdracht van HDMI 2.1 en High Efficiency Video Codec (HEVC) hebben.