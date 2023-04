‘Samsung wil Google dumpen voor Bing’

Bing was vergeleken met Google tot voor kort het lelijke stiefzusje onder de zoekmachines, maar sinds de komst van ChatGPT naar Bing lijken de rollen omgedraaid. Dat is Samsung, de leider in de Androidwereld, niet ontgaan.

Bing, de Microsoft zoekmachine die altijd nummer twee bleef

Aan de inspanningen van Microsoft heeft het niet gelegen. Miljarden pompte het bedrijf eerder in de zoekmachine Bing. Veel heeft dit niet geholpen. De zoekresultaten bleven qua kwaliteit achter bij die van de almachtige Google. En hiermee de populariteit onder internetgebruikers. Google heeft al ruim twintig jaar een onwrikbare toppositie op het gebied van zoekmachines.

Waar er in het verre verleden nog wel populaire zoekmachines als Hotbot, Lycos en Altavista, sinds de opmars van Google leiden deze alle een kwijnend bestaan. Als ze al niet opgedoekt zijn. Alleen in afgeschermde domeinen, zoals China en Rusland, konden alternatieve search engines, zoals Baidu en Yandex, groot worden. Bing blijft steken op 9 procent in de desktopmarkt en 1% op mobiele telefoons. Maar daar kan met de strategiewijziging van Samsung dus een einde aan komen.

Bing als standaard zoekmachine op Samsung Galaxy telefoons?

Volgens de geruchten wil Samsung voortaan Microsoft Bing als standaard zoekmachine instellen. Zeker met de AI-mogelijkheden van Bing, waar Google Bard nogal bij achterblijft, wordt dit een veel interessantere oplossing voor Samsung gebruikers dan Google.

Dit zou enorme financiële gevolgen hebben. Elk procent extra marktaandeel op de wereldwijde zoekmarkt levert Bing ongeveer twee miljard dollar extra aan inkomsten op. Er is dus zowel Google als Microsoft veel aan gelegen om marktaandeel te vergroten. Op dit moment is de almacht van Google nog volop aanwezig, maar deze is wel aan het afbrokkelen. Want de nieuwe Ai features van Bing zijn erg aantrekkelijk. Als illustratie een fraaie fictieve afbeelding vanuit de generator van Bing.