Samsung wil niet dat je deze Poké Ball daadwerkelijk gooit

Samsung lanceert een Galaxy Buds case voor zijn draadloze oortjes in de vorm van een Poké Ball. Voor echte Pokémon fans.

Top case voor wie de normale oplaadcase te saai vindt en tegelijkertijd fan is van Pokémon. Passen ze niet meer in je binnenzak, maar who cares. Gooi de originele oplaadcase niet weg, want die moet je in de Poké Ball houder plaatsen. Je koopt alleen de bal, de oortjes zijn niet inbegrepen. In de rood witte bal passen zowel de laadcases van de Galaxy Buds Pro als de Galaxy Buds Live.

Pokémon sticker

Naast de Poké Ball krijg je er ook een Pokémon sticker bij om je originele oplaadcase mee te versieren. Het is een verrassing welke sticker, er zit er maar één bij. Als je toch een keer niet de hele bal mee wil nemen, maar wel in het thema wil blijven.

Pokémon is al een kwart eeuw mateloos populair, dus niet zo gek dat merken zich hier graag mee associëren. Het is ook niet helemaal nieuw, het merk Razer kwam al eerder met felgele oortjes met Pikachu-thema in een replica van een Poké Ball. De versie van Samsung lijkt alleen wel beter in verhouding met wat je in de games en de tekenfilms ziet.

De Poké Ball voor je draadloze Samsung oortjes komt vooralsnog in een beperkte oplage uit en op dit moment alleen nog in Zuid-Korea en kost daar zo’n 134.000 won. Dat is net geen 100 euro. Voor dat geld krijg je dus alleen de Poké Ball en de sticker, niet de oortjes zelf.