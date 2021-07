Samsung wil vouwbare smartphone doodgewoon maken

Net als een iPhone of een Samsung Galaxy S21, moet de vouwbare smartphone heel normaal worden.

Het zijn nu nog peperdure gadgets, de Huawei Mate XS en de Galaxy Folds van deze wereld. Ik bedoel, ken jij iemand in je directe omgeving die een dergelijke peperdure smartphone heeft? Ze zijn al jaren verkrijgbaar, maar slaan nog niet aan bij de grote massa. Samsung wil daar verandering in.

Samsung zegt een poging te gaan wagen om de vouwbare smartphone mainstream te maken. Oftewel, bekend onder de massa en het als iets doodgewoons presenteren. Dat kan het bedrijf doen bijvoorbeeld door middel van reclamecampagnes, waar het concept wat beter onder de aandacht komt.

Ik ken me ook wel voorstellen waarom het concept nog niet aanslaat onder de massa. De eerste generatie Samsung Galaxy Fold werd geplaagd door kwaliteitsproblemen. Niet iets waar je graag mee te koop loopt als een nieuw product gelanceerd wordt. Die problemen zijn allang niet meer aan de orde, maar nog steeds is het geen hardloper.

Dan is er nog de prijs. Voor € 1.600,- koop je momenteel een Samsung Galaxy Z Fold 2. Dat is de hoogste categorie qua prijs voor een smartphone. En dus spreek je een niche aan. We zijn benieuwd hoe Samsung de vouwbare smartphone mainstream wil gaan maken. Ze hebben in elk geval nog een lange weg te gaan.