Samsung’s nieuwe opvouwbare telefoons zien er sjiek uit! - Apparata

Afbeelding via The Galox

We hebben beelden van Samsung’s nieuwe opvouwbare telefoons en ze zien er sjiek uit. Laat maar komen.

Naar verwachting komen de opvouwbare Samsung telefoons over een paar maanden uit. Dit zijn de de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3 en dankzij een nieuwe video zien we hoe ze er vermoedelijk uit gaan zien.

Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3

Opvouwbare telefoons waren ooit razend populair en zijn nu bezig met een nieuwe opmars. Veel mensen overwegen wel een klaptelefoon, maar uiteindelijk kiezen ze er toch niet voor. Misschien dat de nieuwste opvouwbare telefoons van Samsung mensen over de streep trekken.

Anthony, een YouTuber met het kanaal genaamd The Galox publiceerde de onderstaande video. Je ziet er ook wat afbeeldingen voorbij komen. Het lijkt op promotiemateriaal van Samsung zelf. In de video zie je de tweekleurige afwerking. Ook valt de meer vierkante uitstraling op, gaan ze hiermee de iPhone achterna?

Samsung’s opvouwbare telefoons

De tipgever merkt ook op dat de behuizing van de telefoon is bedekt met Corning’s Gorilla Glass Victus, waardoor het beter bestand is tegen vallen. We zien tevens dat het nieuwe display op de cover groter is geworden. Hiermee kan je gemakkelijk notificaties aflezen. De ontgrendeling gaat naar verwachting met een vingerafdrukscanner op de aan- uit knop. De telefoons zullen ook verbeterde cameraprestaties hebben, stereogeluid en een betere flexmodus waarmee de telefoon gemakkelijker half gevouwen kan worden gebruikt.

De Z fold krijgt een opnieuw ontworpen achterkant en camerabobbel, wat er beter uit gaat zien. Een selfiecamera zien we onder het scherm. Het krijgt een IP-classificatie voor bescherming tegen water en stof. Dat is zeker fijn met een opvouwbare telefoon, waar makkelijker stof in komt.

Vermoedelijk worden de beide telefoons in juli gelanceerd. Als we kijken naar de eerste beelden, dan kan het niet anders dat deze een succes gaan worden.