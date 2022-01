Samsung’s Odyssey Ark is een waanzinnig gebogen monitor

Samsung

De nieuwe monitor van Samsung heet Odyssey Ark en is enorm gebogen wat er super uit ziet!

Samsung maakt er een gewoonte van om de grenzen te testen met monitoren. Eerder was er de Odyssey Neo G9, maar nu verlegt het bedrijf de grenzen nog verder met de absoluut gigantische 55-inch Odyssey Ark en zijn wilde “flexibele” scherm.

Samsung’s Odyssey Ark

Het apparaat is een next-gen gamingmonitor met een 16:9-scherm, dat zowel horizontaal als verticaal kan worden gebruikt. Het is tot nu toe de grootste gebogen monitor ooit. De “multi-view” -functie van het scherm maakt gebruik van een aanpasbare schermgrootte voor het bekijken van films, het spelen van games of wat je dan ook zou willen doen.

Samsung noemt de monitor zelf ‘flexibel’. Het is onduidelijk of de gebogen monitor echt flexibel is of dat het scherm eenvoudigweg is gebaseerd op een flexibel paneel. De nieuwe monitor is dus inzetbaar voor niet alleen maar spelletjes, maar ook om TV te kijken. Het heeft wel een paar handige game- functies. Een in hoogte verstelbare standaard draait in een verticale richting voor een “cockpit-achtige” game-ervaring in zowel landschaps- als portretmodus. De monitor wordt ook geleverd met een draadloze controller met een speciaal wiel voor het aanpassen van de helderheid en beeldkwaliteit van de monitor of het navigeren door de interface op het scherm van de Ark.

Here is a first look at the INSANE Odyssey Ark from @Samsung! This is a curved 55" 4K Monitor with a 16:9 aspect ratio… Can do some serious gaming/multitasking on this! #ces #samsung pic.twitter.com/Y82hbeY9gg — Tim Schofield (@qbking77) January 5, 2022

De Ark zal naar verwachting in de tweede helft van 2022 in de verkoop gaan, dus het kan even duren voordat we informatie krijgen over de definitieve specificaties en prijs van de Ark. Wij vermoeden echter dat de monitor wel duur zal zijn. Denk zeker aan een paar duizend euro.