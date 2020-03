Samsung’s waardeloze gameservice kapt er alweer mee

Samsung exclusieve gameservice stopt er na een half jaartje alweer mee.





Een half jaar geleden introduceerde Samsung de twijfelachtige gamedienst genaamd PlayGalaxy Link. Hiermee kunnen videogames vanaf een computer naar compatibele Samsung smartphones gestreamd worden. We kregen in Nederland zelfs een unieke feature. Maar nu blijkt dat Samsung heeft ingezien dat het product relatief nutteloos was; PlayGalaxy Link zal binnenkort stoppen.

Dat maakt het Zuid-Koreaanse elektronicabedrijf bekend op de officiƫle website. Vanaf 27 maart zal de service niet meer beschikbaar zijn en moet je dus gewoon achter je PC zitten als je een game wilt spelen. Wacht, dat doe je altijd al? En als je even wilt streamen omdat je in een andere ruimte wil gamen dan gebruik je Steam Link? Ah, vandaar dat het alweer geannuleerd wordt.

De dienst, die tot dusver alleen op de Galaxy Note 10, S10, Fold, S9, Note 9 en A90 beschikbaar was, zal dus vanaf 27 maart om 10:00 Nederlandse tijd worden stopgezet. Het is niet bekend hoeveel gebruikers de service had, maar met concurrenten als Google Stadia had PlayGalaxy Link eigenlijk al nauwelijks een voordeel.

Desalniettemin mag gezegd worden dat dergelijke initiatieven belangrijk zijn. Ik doe wel hartstikke naar over het concept, maar even uitgezoomd is het tof dat Samsung nieuwe manieren probeert te ontwikkelen om hun gebruikers een betere ervaring te geven. Maar in dit geval was het een kleine misser.

Screen @Samsung

