Iconische Prince of Persia remake uitgesteld - Apparata

Foto @Ubisoft

Het iconische Prince of Persia: The Sands of Time (2003) krijgt een remake, die nu voor de tweede keer is uitgesteld. Wat is er aan de hand?

Veel gamers zullen ooit in meer of mindere maten in aanraking gekomen zijn met Prince of Persia. De iconische franchise van Ubisoft heeft daarbij één boegbeeld, het iconische Prince of Persia: The Sands of Time. De betreffende remake werd vorig jaar aangekondigd maar is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Prince of Persia: The Sands of Time remake uitgesteld

Prince of Persia: The Sands of Time kwam origineel uit voor de GameCube, Xbox, PlayStation 2 en PC. Vorig jaar werd er een remake van de iconische game aangekondigd, die in januari van 2021 uit had moeten komen. Dat werd uitgesteld naar maart van dit jaar. Nu is de game voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Another update from Prince of Persia: Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/O6OOmYXhOD — Prince of Persia (@princeofpersia) February 5, 2021

Hoewel The Sands of Time verreweg de meest succesvolle en gerenommeerde game in de franchise was, kreeg de remake van de game verre van positieve reacties. Zoals in de onderstaande trailer te zien is, zijn de graphics van de remake een beetje twijfelachtig.

Hoewel de ontwikkelaar geen specifieke reden geeft waarom de game is uitgesteld, zal die kritiek zeker hebben bijgedragen in de beslissing. In elk geval moeten remakes immers wat vernieuwends brengen, terwijl ze de energie van het origineel moeten behouden. Dat vernieuwende is doorgaans verbeterde graphics, maar wat betreft de The Sands of Time remake valt dat te betwisten.

Mogelijk gaat het team dus terug naar de tekentafel om de graphics te verbeteren. Voeg daar de genre-definiërende gameplay en het toffe verhaal aan toe, en je hebt ongetwijfeld een meesterlijke remake. Maar wanneer deze uit zal komen, blijft tot dusver gissen.