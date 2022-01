SandwichBike van Pedal Factory: houten fiets breekt door

De SandwichBike heet niet voor niets zo. De houten fiets bestaat uit een dubbel houten frame met daartussen de overige onderdelen. Na enkele tegenslagen is het eindelijk zo ver, je kunt nu deze unieke fiets per post bestellen. Want daar is hij dankzij het unieke design erg geschikt voor.

SandwichBike als eigenzinnig duurzaam Nederlands ontwerp

Wat betreft eigenzinnig designtalent hoeven we in Nederland niet te klagen. Zo werden er al zonne-auto’s zoals de LightSpeed, de baanbrekende elektrische fietsen van diverse merken, waaronder Koga en Sparta en diverse andere opmerkelijke ideeën gelanceerd.

Ook de houten SandwichBike van PedalFactory uit Nijmegen haalde internationaal de publiciteit en veroverde een trouwe schare fans. Geen wonder. Het ontwerp van deze fiets met houten frame is zonder meer uniek te noemen. Niet alleen bestaat het frame uit hout, het is ook nog eens dubbel uitgevoerd. Daardoor is het met een minimale hoeveelheid verpakkingsmateriaal te vervoeren per post, wat de fiets ook nog eens extra duurzaam maakt.

Dit wat lagere model heeft een stalen voorvork en is wat goedkoper.

Doe-het-zelf fiets

Je kan de fiets zien als een enorme 3D puzzel. Het totale pakket bestaat uit minder dan vijftig onderdelen, en is ook nog eens voorzien van een goede handleiding en alle gereedschap dat je nodig hebt. In de woorden van PedalFactory: als je een sandwich kan beleggen, kan je ook je SandwichBike in elkaar zetten. We denken dat ze hier een beetje overdrijven, maar dat het voor iemand die een beetje handig is makkelijk is om deze fiets in elkaar te zetten, staat buiten kijf.

Nadeel aan het houten frame is dat het gevoeliger is voor weersinvloeden dan staal of aluminium, al heeft de fabrikant het grondig behandeld. Aan de andere kant kan hout niet roesten. Ook voelt het prettiger aan als het koud of juist erg heet weer is, omdat hout goed isoleert en niet, zoals metaal, heel goed warmte geleidt. Kortom: een unieke ervaring, zowel bij het in elkaar zetten, als bij het rijden op deze houten fiets.

Het is even puzzelen, maar dan heb je ook wat. Bron: SandwichBike

SandwichBike prototype werd gestolen

Het zat de ontwerper van deze fiets, Basten Leijh, in het begin niet mee. Toen hij in 2006 deelnam aan een fietsenbeurs in Taiwan, werd zijn prototype, met de nodige technische kennis er in verwerkt, gestolen. De interesse in deze opmerkelijke fiets bleef, wereldwijd. Geïnspireerd door de blijvende belangstelling, zette hij door en ging samenwerken met anderen om de fiets in productie te brengen.

Vanaf 2013 is de fiets verkrijgbaar bij PedalFactory en is sindsdien per post de wereld over gegaan. Het hout is afkomstig van bomen uit een duurzaam bos in Duitsland. Op dit moment werkt de fabriek aan een productielijn van kinderfietsen, ook van hout.

Bron: SandwichBikes.com