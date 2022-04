Sappig nieuwtje over GTA Plus op de PC

GTA Plus, de betaalde abonnementsdienst van Rockstar voor Grand Theft Auto Online, maakt mogelijk de stap naar PC.

Met de lancering van het vernieuwde GTA Online op de PlayStation 5 en Xbox Series X introduceerde Rockstar ook GTA Plus. Een nieuwe abonnementsservice om nog meer uit de online wereld van GTA te halen.

Deze dienst is vooralsnog enkel beschikbaar op de PlayStation 5 en Xbox Series X. Maar daar komt mogelijk verandering in. Daarover bericht Tech4Gamers.

Het gerucht gaat dat GTA Plus mogelijk naar de PC komt. Het zou een logische ontwikkeling zijn. Want ook op de computer is GTA Online een gigantisch populaire game.

De komst van de abonnementsdienst naar PC is op basis van een online geplaatste vacature. Rockstar is op zoek naar een Product Manager die zich actief gaat bezighouden met GTA Plus abonnementen. In de omschrijving heeft het bedrijf het ook over de PC.

Wanneer je GTA Plus op de PC kunt verwachten is nog niet bekend. Mogelijk zal dit al later dit jaar zijn.

Lidmaatschap brengt je een aantal voordelen in de online wereld van Grand Theft Auto. Onder andere 500.000 GTA$ in-game geld, upgrades voor voertuigen en betere beloningen voor missies en races maken onderdeel uit van het abonnement. Het lidmaatschap kost 6 dollar per maand.