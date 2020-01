Satoshi Nakamoto lijkt nu toch gevonden

Bitcoin stijgt, andere cryptomunten stijgen absurd veel harder.





Het is onvoorstelbaar dat de bedenker(s) van de Bitcoin, die schuilt/schuilen achter de naam Satoshi Nakamoto nooit gevonden zijn nu alles via internet binnen no-time te achterhalen lijkt. Gek genoeg is de man die al jaren claimt Satoshi Nakamoto te zijn verketterd. Nu lijkt er een kentering in de maak en zou de identiteit van Satoshi Nakamoto bevestigd worden.

Door allerlei factoren schieten de Bitcoin en de cryptomunten omhoog. In de live cryptokoersen, die ik vandaag om 11.40 uur vastlegde, is dat goed te zien.

Opvallend is dat Bitcoin SV (BSV) nieuw in de top 5 grootste cryptomunten staat. De ontwikkelingen rondom Satoshi Nakamoto hebben daar alles mee te maken.

Craig Wright claimt namelijk al jaren dat hij, samen met de inmiddels overleden David Kleinman, schuil gaat achter dit pseudoniem. Tot nu toe slaagde hij er niet in dit te bewijzen en splitste de gemeenschap zich in een kleine groep ‘believers’ en een veel grotere groep sceptici, waarvan John McAfee wellicht de bekendste is. Dit leverde Wright onder meer de bijnaam ‘Faketoshi’ op.

Om te bewijzen dat iemand Satoshi Nakamoto is, is het van belang om naar de eerste 1,1 miljoen Bitcoin te kijken die gemined is. Het staat vast dat dit door Satoshi Nakamoto gedaan is. Hij heeft dus ook de sleutel om deze Bitcoins te gebruiken. Bijvoorbeeld door een verkoop. Door een Bitcoin uit die eerste 1,1 miljoen te verhandelen of naar een andere wallet te verplaatsen kan degene die dat claimt bewijzen dat hij Nakamoto is.

Niemand, ook Wright niet, is daar tot nu toe in geslaagd. Vorig jaar keerde het tij toen de erven Kleinman in een procedure stelde dat Wright wel – samen met Kleinman – Nakamoto zou zijn, maar dat Wright het deel van Kleinman achterover had gedrukt. Zij eisten dus 550.000 Bitcoin van Wright.

Het verweer was opmerkelijk. Het kwam erop neer dat Wright inderdaad samen met Kleinman Satoshi was, maar dat hij geen Bitcoin achterover had gedrukt. Het geld zou met medeweten van Kleinman in een Trust gestopt zijn, het zogenoemde ‘Tulip Fund’. Om te voorkomen dat iemand zonder medeweten van anderen het fonds zou plunderen zou de sleutel verdeeld zijn. Deze zou in januari 2020 bij elkaar komen en dan zouden de Bitcoin uit de trust gehaald kunnen worden. De rechter besloot daarop de zaak aan te houden en Wright tot 3 februari te geven om de hele sleutel over te dragen.

Wright claimt nu dat de hele sleutel er is en dat de rechtbank deze spoedig zal krijgen. Daarmee zou dus de zaak met Kleinman afgehandeld kunnen worden en zou bewezen zijn dat Wright wél Nakamoto is. Dit zou overigens grote gevolgen voor de Bitcoin kunnen hebben.

Omdat Wright vond dat de Bitcoin niets meer met ‘zijn vinding’ te maken had heeft hij zelf een nieuwe munt, Bitcoin Satoshi’s Vision (BSV) gelanceerd. Hij heeft beloofd de Bitcoin ten gronde te richten en het vrij te komen geld te investeren in Bitcoin SV (BSV). De koersstijging van BSV zou dan ook gedaan zijn door enthousiaste investeerders die wachten tot Wright als deel van Satoshi Nakamoto bevestigd wordt.

Nu heeft Wright, anders dan de bijnaam Faketoshi, ook een discutabele reputatie. Hij is miljardair, maar ook berucht om vervalste eerdere ‘bewijzen’ van zijn identiteit als Satoshi Nakamoto. Sceptici geloven dan ook dat ook dit weer een truc is die uiteindelijk vals zal blijken.

Ook verdenken zij hem ervan dat hij zelf achter het oppompen van de BSV-koers zit om zo een exit scam voor te bereiden en – als het bedrog uitkomt- te profiteren van de inleg die beleggers nu doen.

Het worden op dit gebied dus een paar spannende weken. Overigens zijn er genoeg andere oorzaken voor stijging van de Bitcoin aan te wijzen, dus die positiviteit staat los van de ontwikkelingen rondom Wright/Satoshi Nakamoto.

Afbeelding: Pixabay