SAVA E-flash, de lichtste e-bike ooit, haalt het Kickstarter doel

Elektrische fietsen zijn vaak vrij zwaar. De reden dat uitvinders steeds weer nadenken over lichtere fietsen. En ook de reden dat de SAVA E-flash uit Hong Kong snel het Kickstarter doel haalde. Wat krijg je in ruil voor de 2500 euro die deze bijzondere fiets moet opbrengen?

SAVA E-flash, lichte mountain bike

De SAVA, met grote brede wielen en een open kettingkast, kan je het beste zien als een mountainbike met een vernuftig in het frame weggewerkte accu. De motor is een achterwielmotor. Met maar liefst 22 versnellingen en 5 ondersteuningsstanden kan je in principe ook de meest ruige terreinsoorten aan met deze fiets.

De motor is met 350 W pittig en eigenlijk meer dan op de Nederlandse weg toegelaten is voor een e-bike. Je zal de fiets dus als speed pedelec van een kentekenplaatje moeten voorzien, ook vanwege de maximumsnelheid van 40 km per uur. Minder is het wel erg kleine batterijtje van slechts 252 Wh.

De vraag is of je op deze fiets wel de 80 km bereik, die de makers van de fiets beloven, haalt. Een snelle rekensom leert dat de motor bij maximaal vermogen de fiets in anderhalf uur leeg trekt. En dat maximale vermogen, daar zit je als een fanatieke mountainbiker natuurlijk al snel aan.

Maar duidelijk is ook waarom het team van Gary Yang zo bezuinigd heeft op de accu. Immers, de accu neemt een groot deel van het gewicht van een elektrische fiets voor zijn rekening. En met een totaalgewicht van 11 kg, waar ook de forse elektromotor bij in zit, blijft er niet zoveel gewicht over voor de accu. Vandaar dat deze zo klein, en dus lichtgewicht is.

SAVA E-flash mountainbike een grap, of meer?

Dit is een uitermate serieus project. De groep achter SAVA, met directeur Yang Yiwu (Gary Yang in de Engelstalige wereld) is stevig aan de weg aan het timmeren. Zo hebben ze hun merk al in 2005 in Duitsland, een walhalla voor e-biketechniek, geregistreerd. het bedrijf bestaat dus al best wel lang en ze hebben al veel modellen ontwikkeld en verkocht.

De fiets is flink overtekend, met in totaal acht maal zoveel bestellingen als het Kickstarter doel. SAVA ontwikkelt ook al andere fietsen. Wat dat betreft is SAVA zeker een serieuze speler.

Kopen, of niet kopen?

Eigenlijk is er vooral één goede reden om deze fiets te kopen. Dat is zijn verbazingwekkend lage gewicht. Ben je een fanatieke mountainbiker, en wil je minder kilo’s hoeven mee te torsen tijdens je adembenemende stunts, dan is deze fiets wat je zoekt.

Cube maakt goede en betaalbare mountainbikes met een groter bereik.

Maar de kans is groter dat je blij gaat worden van een elektrische mountainbike van Cube. Deze mountainbikespecialist uit het Beierse heuvelland maakt goede en goedkope mountainbikes waar je meer waar voor je geld krijgt.

Weliswaar hebben deze iets minder motorvermogen, de wettelijk maximale 250 watt voor e-bikes, en zijn zwaarder, maar dankzij de grote accu brengen ze je veel verder. En je vermijdt zo de rompslomp van een niet-RDW gekeurde speed pedelec.

En gebruik je je fiets niet alleen voor mountainbike stunts maar ook in het dagelijkse leven, dan heb je daarom meer aan een Cube. Een ander goed merk voor sportieve elektrische fietsen is KOGA. Ook Sparta fietsen krijgen steeds meer een sportief karakter.

Maar dat lage gewicht is dan wel weer een interessante feature. Meer informatie over de SAVA fiets vind je op hun Kickstarter pagina.