Scan niet zomaar willekeurige QR-codes

Doe het niet! Scan niet te allen tijde zomaar overal willekeurige QR-codes, want dit kan rampzalige gevolgen hebben.

QR-codes worden steeds meer onderdeel van ons leven. Als was het maar door het coronatoegangbewijs. Maar goed, daar zijn we binnenkort vanaf, QR-codes daarin tegen niet. Afgelopen weekend was de Super Bowl in Amerika en daar was een QR-advertentie van Coinbase.

Willekeurige QR-codes

Het bedrijf Coinbase (handelsplatform voor cryptocurrency) had een reclame van 60 seconden gekocht voor een heel hoog bedrag. De advertentie had een QR-code die rondkaatste op een manier die doet denken aan oude dvd-screensavers. En de advertentie was een groot succes.

Het bedrijf zegt dat het een goede 20 miljoen hits had in een minuut op zijn speciale aanbieding om je aan te melden en 15 dollar aan Bitcoins gratis te krijgen. Het geeft weer aan hoe makkelijk mensen zomaar een QR-code scannen. Oké, deze code is wellicht niet echt willekeurig maar het zegt toch wel wat. “Het is opmerkelijk hoeveel facetten van de cryptocurrency-wereld social engineering-zwendel nabootsen”, schreef Max Eddy voor PC Mag. Of in andere woorden: Coinbase normaliseert een potentieel beveiligingslek. Door deze advertentie te plaatsen, krijgen mensen de indruk dat het scannen van een contextloze QR-code prima is.

Pas op!

Door de pandemie zijn er enorm veel QR-codes bijgekomen. Mensen zijn er makkelijker over gaan denken. Maar zoals bij alle elektronische interacties, moet je oppassen voor oplichters. En in dit geval voor frauduleuze links.

In deze situaties is een frauduleuze QR-code vergelijkbaar met een phishing-e-mail. Op een onbetrouwbare link klikken doen we niet zo snel, maar een QR-code wel. Denk dus altijd goed na voordat je scant. Check dus of het een legitieme link is. Dat kan door naar Google te gaan en de website te zoeken die je wilt bezoeken. Zoek daar het beveiligingscertificaat.