Scarlett Johansson klaagt Disney aan vanwege Black Widow

Scarlett Johansson zegt dat Disney zich niet aan de afspraken heeft gehouden als het gaat om de nieuwe film Black Widow.

Wanneer grote acteurs of actrices meedoen aan een film, dan krijgen ze niet alleen een vooraf vastgesteld salaris. Een deel van het salaris is vaak afhankelijk van de opbrengst van de titel in de bioscoop. Hoe meer geld er in het laatje komt, hoe meer de acteur of actrice hiervan profiteert. En in dat opzicht is Scarlett Johansson boos over de gang van zaken met Black Widow.

Disney heeft namelijk besloten om Black Widow zowel op het witte doek, als meteen op Disney+ uit te brengen. Je moet wel extra betalen om de film op de streamingdienst te zien, maar het scheelt een bezoekje aan de bioscoop. De bankrekening van Johansson wordt echter minder gespekt als je de film via Disney+ bekijkt.

Scarlett Johansson heeft daarom Disney aangeklaagd, omdat Black Widow vermoedelijk minder kijkers in de bioscoop trekt dan normaal gesproken bij een Marvel-film het geval is. De box office stond op 264 miljoen dollar in de eerste 10 dagen. Dat is een tegenvallend resultaat voor een Marvel-film. Of mensen nu allemaal thuisblijven vanwege de Disney+ optie is nog maar de vraag. Op IMDb pakt Black Widow een rating van 6,9 op dit moment, wat nu niet echt fantastisch is. Johansson laat het in er in elk geval niet bij zitten. (via Wall Street Journal)