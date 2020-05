Schaamteloze AirPods-kopie komt van HTC

Zijn ze nu echt de draad kwijt bij HTC? Het techbedrijf komt met een schaamteloze kopie van de Apple AirPods.

Apple heeft een meesterzet gedaan met de AirPods. Niet alleen zijn de oortjes zeer geliefd, ze zorgen ook voor stress bij andere techfabrikanten. Zo erg zelfs dat er ontzettend veel kopieën bestaan van de AirPods. Bekende merken gaan hier schaamteloos in mee, waaronder HTC.

HTC maakte zo’n 10 jaar geleden nog smartphones, maar is vandaag de dag van dit toneel verdwenen. Nu lijken ze bij HTC zich onder meer bezig te houden met een kopie-variant op de Apple AirPods. Aan de hand van een lek is naar buiten gekomen dat het bedrijf een kloon wil uitbrengen. Het voornaamste verschil met de AirPods is dat de oortjes van HTC zwart zijn.

De vorm van de oortjes en het doosje van dit HTC-product lijken een regelrechte kopie van de Apple AirPods. Het product gaat HTC U Ear heten en werkt uiteraard door middel van Bluetooth. Het opladen van de oortjes werkt middels USB-C. Meer details over dit nieuwe product van het Taiwanese techbedrijf is nog niet bekend. Het is afwachten tot HTC van zich laat horen en de U Ear officieel gaat aankondigen. (via AndroidPolice)