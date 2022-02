Schaarste elektrische fietsonderdelen houdt aan in 2022

Een einde aan de schaarste elektrische fietsonderdelen is helaas in 2022 nog niet helemaal mogelijk. De oorzaak is de verstoorde logistiek.

Daardoor kunnen leveringen van elektrische fietsen nog wel even op zich laten wachten. Het is daarom verstandig om zo snel mogelijk een elektrische fiets te bestellen, zodat je deze in huis hebt als het fietsseizoen weer begint, aldus deskundigen.

Extra schaarste elektrische fietsonderdelen door omicron-uitbraak in China

Wat de logistiek ook geen goed doet is de uitbraak van de Omicron-variant in China. China, de werkplaats van de wereld, kent een zero-covid beleid. Weliswaar heeft dat de nodige levens gered, maar nu is de productie in het land ernstig verstoord.

Want als er in een stad een ziektegeval wordt vastgesteld, past China een strenge lockdown toe. Het gevolg is dat dan ook de productie van onderdelen in de fabrieken in die stad tot stilstand komt, met natuurlijk vervelende gevolgen voor elektrische fietsenmakers. Want soms ontbreekt een heel klein onderdeeltje dat nu net onmisbaar is voor die fiets. Ook fabrikanten van andere ingewikkelde apparaten, zoals auto’s en computers, hebben hieronder te lijden. Maar dat geldt dus ook zeker voor e-bikes.

Deskundigen: wees er snel bij

Het is vanwege de schaarste elektrische fietsonderdelen slim om je fiets zo snel mogelijk te bestellen, aldus de ANWB en andere kenners van de fietsenmarkt. Dan weet je zeker dat je fiets er ook is op het moment dat het weer lenteachtiger wordt en het fietsseizoen aan is gebroken.

Want het is natuurlijk zonde, als het zonnetje begint te schijnen en jij kan er niet op uit omdat je fiets nog niet geleverd is. Dat voorkom je door er op tijd bij te zijn.

Ook is er natuurlijk de toenemende inflatie. Daarom is het verstandig die voor te zijn en een fiets te kopen, voordat die (veel) duurder wordt. Want van een goede elektrische fiets, zoals die van Gazelle, Batavus of Stromer, kun je meer dan tien jaar plezier hebben.

Zo omzeil je de schaarste elektrische fietsonderdelen

Kenners van de fietsenbranche hebben de volgende tips. Het kan zijn dat het model dat je op het oog hebt niet op voorraad is. Kies dan voor een ander model. Let vooral op dingen die algemeen belangrijk zijn, zoals de grootte van de accu, rijcomfort, de motor en de kwaliteit van de ombouw. De echte topmerken, zoals Pegasus, Kalkhoff en KOGA, zijn wat dat betreft aan elkaar gewaagd.

Elektrische fiets helpt je in dure tijden veel geld te besparen

Heb je eenmaal een elektrische fiets, dan kun je ook dure ritjes besparen. En nu het allemaal wat minder wordt, is elke besparing natuurlijk meegenomen. Ook al is er een schaarste elektrische fietsonderdelen.

Wat dat betreft, is een elektrische fiets een uitstekende investering in de toekomst. Niet alleen die van jezelf, want die fiets heb je er snel uit als je je auto laat staan, maar ook voor de rest van de planeet. Kortom: een groene investering waarmee je dubbel rendement behaalt. Op je rekening en bij het terugdringen van milieuproblemen. En ook nog eens meer beweegt. Hoezo, the e-bike is an offer you can’t refuse?