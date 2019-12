Schermprobleem OnePlus 7T: waas over display

Er lijkt een issue aan de hand te zijn met de dit jaar gepresenteerde OnePlus 7T.

Dit najaar presenteerde OnePlus drie nieuwe smartphones. De 7T, de 7T Pro en de 7T Pro McLaren Edition. Deze drie smartphones hebben we hier op Apparata aan de tand gevoeld, maar nu lijkt er een probleem te zijn met de 7T.

Volgens diverse gebruikers heeft de 7T issues met het scherm. Men spreekt onder meer over een waas over het scherm. Deze zou zichtbaar worden als de helderheid van het display op laag staat. De kleuren rood of groen komen dan in beeld. Wel heel toepasselijk zo met Kerst.

Op het forum van OnePlus is een poll geweest met betrekking tot het euvel. 165 stemmers hebben aangegeven problemen te hebben. 64 stemmers zeggen geen issues te ervaren en 26 stemmers een beetje. Het lijkt dus een serieus probleem te zijn waar meerdere 7T-gebruikers last van hebben. Vanuit OnePlus is er nog geen officieel statement over dit mogelijke kwaliteitsprobleem.

Foto: OnePlus forum