Schermtijd loopt uit de klauwen

Alleen op je kamer en andere ellende door de pandemie en lockdowns zorgen voor enorme stijging van de schermtijd van je kids.

Volgens onderzoek van Common Sense Media steeg het schermgebruik van kinderen de afgelopen vier jaar nog nooit zo snel als in 2021. Meest logische verklaring is de pandemie die iedereen aan huis heeft gekluisterd. De non-profit organisatie, die zich inzet voor een beter leven voor kinderen en de hele familie, liet voor het onderzoek de schermtijd voor online scholing en studie buiten beschouwing.

Video, gamen en social media

Bovenaan de lijst staan de online video’s, tieners geven aan niet zonder YouTube te kunnen. De verwachting was dat er tijdens de pandemie meer gegamed zou worden, maar daar blijkt niet de meeste groei te zitten. Daarvoor moet je bij de social media zijn. Bij tieners staat daar Instagram stijf bovenaan op de voet gevolgd door Snapchat en op gepaste afstand Facebook.

Volgens Mike Robb, senior onderzoeksdirecteur bij Common Sense Media, kunnen media op positieve of negatieve manieren worden gebruikt. Kwetsbare kinderen maken overmatig gebruik van media op manieren die bijdragen aan geestelijke gezondheidsproblemen. Zo zegt hij in een interview met Technewsworld.

Robb geeft eveneens aan dat hij geschokt is door de enorme groei in schermtijd, zeker bij tieners die 11 procent meer aan hun schermen geplakt zaten tussen 2015 en 2019, maar die tussen 2019 en 2021 maar liefst 20 procent meer schermtijd pakten. Exclusief de online scholing. Voor kinderen onder de 13 is de groei nog extremer, zelfs zes keer meer. Iets anders dat opvalt is dat in die groep onder de 13 jaar 38 procent al op social media zit, terwijl de meeste platforms niet eens bedoeld zijn voor die leeftijdscategorie.

Wij denken zelf dat je met dit mooie weer gewoon lekker buiten moet gaan spelen. Lekker voetballen. Dan kunnen papa en mama gewoon de hele dag achter de laptop voor de baas.