Schiphol test zelfrijdende rolstoelen

In Nederland heeft in 2022 ongeveer 1 op de 10 Nederlanders een matige of ernstige beperking. Dit komt neer op 1,7 miljoen mensen met een leeftijd van 12 jaar en ouder. Geschat wordt dat ongeveer 150 duizend mensen de rolstoel permanent gebruiken. Als passagiers met een beperking en/of chronische aandoening op vakantie willen met het vliegtuig, mogen zij niet worden geweigerd door luchtvaartmaatschappijen. Ook mogen kosten die worden gemaakt voor voorzieningen en hulp niet worden doorberekend aan de passagiers.

De elektrische rolstoel wordt als een hulpmiddel gezien. Het gebruik hiervan is volledig gratis. Afgelopen week heeft Schiphol in samenwerking met Axxicom Airport Caddy de zelfrijdende rolstoel getest. Lees meer in deze blog over de zelfrijdende rolstoel.

Zelfstandig de weg vinden op een groot vliegveld

Op het grootste vliegveld van Nederland, Schiphol, wordt gratis assistentie geboden aan passagiers die moeite hebben om zich zelfstandig te bewegen op het vliegveld. Passagiers met een (fysieke) aandoeningen en ouderen hebben zorgen over de weg vinden op een groot vliegveld zoals Schiphol. De rolstoelen met Smart technologie van WHILL Autonomous Mobility worden al gebruikt op grote vliegvelden in Japan, nu dus ook op Schiphol. De pilot vindt één week plaats. Na deze week wordt het gebruik geëvalueerd en besloten of de zelfrijdende rolstoel een vast hulpmiddel zal worden.

Hoe de zelfrijdende rolstoel werkt

De zelfrijdende rolstoel beschikt over een bagagerek aan de achterkant. De reiziger kan comfortabel gaan zitten en op het service scherm aangegeven waar hij of zij naartoe moet, bijvoorbeeld de gate. Vervolgens vertrekt de zelfrijdende rolstoel naar de bestemming.

Door middel van slimme sensoren houdt de rolstoel rekening met andere passagiers, obstakels en de ruimte. Passagiers die voor je langslopen, worden in het Engels gevraagd om opzij te gaan. Eventueel zit er ook een noodknop en een stoelriem om zeker te weten dat de rit naar de bestemming veilig verloopt. Eenmaal aangekomen bij bijvoorbeeld de gate, rijdt de rolstoel zelfstandig weer terug naar het startpunt om nieuwe passagiers van dienst te kunnen zijn.

Bekijk de zelfrijdende rolstoel op Schiphol in actie, in de video hieronder.

Ga je vliegen vanaf Schiphol en ben je vaak de weg kwijt op het grote vliegveld? Google Maps helpt je!