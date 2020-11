Zien: de beste James Bond films van Sean Connery - Apparata

Sean Connery, volgens velen dé 007, overleed gisteren. Als hommage delen wij zijn beste James Bond films + bonus.

Sean Connery speelde mooie rollen in talloze kaskrakers. Zo was hij te zien in ‘Indiana Jones and the Last Crusade’, ‘The Untouchables’ en ‘The hunt for Red October’, om maar eens een paar klassiekers te noemen. Ondanks zijn uitgebreide oeuvre blijft hij voor veel mensen toch bekend van die ene, iconische rol: James Bond. Dé 007 speelde in 7 Bond-klassiekers. De eerste James Bond is nu verslagen, want gisteren (zaterdag 31 oktober 2020) stierf hij op de Bahama’s op 90-jarige leeftijd. Als hommage zetten wij alle 7 Bond-films op een rij. We houden daarbij de ratings van IMDb aan om te bepalen welke de beste zou zijn.

Sean Connery in de contramine: Never Say Never Again – 1983 – 6,2

Na ‘Diamonds Are Forever’ (zie nummer 6) had Sean Connery aangekondigd nooit meer in de huid van James Bond te kruipen. Toch wist Kevin McClory hem over te halen om nog een keer in de huid van de legendarische crimefighter te kruipen. Nu Sean Connery zijn uitspraak niet meer na kon komen was de inspiratie voor de titel van de film snel gevonden. Uiteraard leverde het idee een enorme juridische strijd op met EON Producties, de nabestaanden van Ian Flemming (die de James Bond boeken schreef), MGM en United Artists. De film, die hierdoor ook wel als ‘onofficiële James Bond’ te boek staat is er toch gekomen. Het verhaal is, net als de originele James Bond film ‘Thunderball’, (zie nr. 4) gebaseerd op het boek ‘Thunderball’. Ook hier gaat hij dus achter twee verdwenen kernkoppen aan.

6. Diamonds Are Forever – 1971 – 6,6

Deze keer blijft 007 dichter bij huis als hij met een diamantsmokkel in Las Vegas wordt geconfronteerd. Met deze klassieker maakte Sean Connery zijn laatste officiële James Bond film. Leuk filmweetje: voor deze films zijn ook opnamen in Amsterdam gemaakt.

5. You Only Live Twice (1967) – 1967 – 6,9

Als er oorlog dreigt tussen Rusland en Amerika door kapingen in de ruimte wordt James Bond er weer op uit gestuurd om, deze keer samen met de Japanse geheime dienst, de wereld en de ruimte te redden.

4. Thunderball – 1965 – 7,0

Deze keer reist James Bond af naar de Bahama’s om twee kernkoppen terug te halen die gestolen werden door S.P.E.C.T.R.E. agent Emilio Largo.

3. Dr. No – 1962 – 7,2 (debuut Sean Connery/James Bond)

In de eerste James Bond klassieker krijgt Sean Connery direct een hele kluif. Hij mag op zoek naar een verdwenen collega en komt erachter dat men het Amerikaanse ruimteprogramma probeert te saboteren. Een iconische filmserie met een al even iconische acteur in de hoofdrol was geboren. Zo zag die eerste klassieker eruit:

2. From Russia with Love – 1963 – 7.4

De Koude Oorlog, Russische geheimtaal en mooie dames. Op en top James Bond en op en top Sean Connery in deze klassieker.

1. Goldfinger – 1964 – 7.7

Als je van plan bent om de goudreserves uit Fort Knox achterover te drukken is het logisch dat je James Bond op je nek krijgt. Dit was de originele trailer van de best gewaardeerde James Bond film van Sean Connery:

Bonus: zo kijk je de James Bond klassiekers + de best gewaardeerde film van Sean Connery

Het is nog aardig zoeken waar je de nostalgische Bond-klassiekers terug kan kijken. Via YouTube is er momenteel wel het een en ander te vinden, maar deze gratis films zullen naar verwachting in verband met rechten wel snel offline gehaald worden. Nu biedt YouTube wel de mogelijkheid om sommige films te kopen, maar tegen EUR 9,99 per stuk wordt dat een dure hobby. Met een VPN zijn er een aantal films te vinden in het Amerikaanse Amazon Prime.

Naast James Bond speelde Sean Connery talloze andere rollen. Zijn vertolkingen van 007 worden dan ook niet (meer) als beste ‘grote’ film gewaardeerd. Deze eer komt toe aan ‘The Untouchables’, een klassieker uit 1987, waar hij samen met Kevin Costner, Robert De Niro en Charles Martin Smith voor de hoofdrollen tekent. Met een waardering van een 7,9 staat deze nog steeds op een vijfde plaats in de IMDb-rating. De vier films die daar nog boven staan zijn vooral aan Sean Connery te linken dankzij zeer goede bijrollen (zoals in ‘Indiana Jones’) of kregen maar zeer weinig stemmen. De hele ranking van films waarin Sean Connery speelde kun je hier zien. Uiteraard sluiten we af met de trailer van ‘The Untouchables’, die overigens ook lastig te vinden is.

Overigens leeft James Bond gewoon voort. Voor zijn nieuwste avontuur ‘No Time To Die’ is de trailer inmiddels uitgebracht. De film is al af maar producent MGM Movies stelt hem in verband met Corona steeds uit voor de bioscooprelease. Streamers maken geen kans, dus zullen we waarschijnlijk moeten wachten tot de film, misschien in 2021, in de bioscoop zal verschijnen.

Foto: Wiki Commons – Sean Connery als James Bond in Amsterdam voor opnames ‘Diamonds Are Forever’.