Sega Game Gear Micro: mini console met eigen game

Sega heeft de Game Gear Micro gepresenteerd. Het apparaatje komt in vier unieke varianten.

Smartphones worden groter en groter. Het is niet ongebruikelijk dat een stukje van je smartphone uit je broekzak steekt omdat deze zo groot is. Waar is de tijd van ‘klein maar fijn’ gebleven? Wil je iets grappigs en kleins voor onderweg om op te gamen dan moet je deze Sega Game Gear Micro eens bekijken.

Deze console is aangekondigd door Sega vanwege het 60-jarige bestaan van het bedrijf. De Sega Game Gear Micro bestaat uit vier unieke consoles. Elke console komt met zijn eigen voorgeïnstalleerde games. Je kunt het game-apparaatje kopen in de kleuren zwart, blauw, geel en rood.

Met afmetingen van 80mm x 43mm x 20mm is dit met recht een kleine handheld te noemen. Ook moet je goed kijken wat je doet op het schermpje, want deze is slechts 1.15-inch groot. De console komt met één speaker en een 3.5mm-ingang voor je koptelefoon. Opladen gaat door middel van USB, al kan de Sega Game Gear Micro ook overweg met drie AAA-batterijen.

Games

De console zal uitsluitend in Japan verkocht worden. Het zwarte exemplaar komt met de games Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run en Royal Stone. De blauwe beschikt over Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale en Baku Baku Animal. Het gele exemplaar komt met Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict en Nazopuyo Aruru no Ru. En dan hebben we nog het rode exemplaar. Deze variant komt met evelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The GG Shinobi en Columns.

De Sega Game Gear Micro kost je omgerekend zo’n 40 euro. Je kunt ze ook alle vier in één keer kopen voor omgerekend 220 euro. Je krijgt dan ook een glazen accessoire, wat bestaat uit een mini-versie van de Sega Big Window.