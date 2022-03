Segway GT2 e-scooter gaat levensgevaarlijk hard: tot 70 km/u

Een topsnelheid van 70 km/u bereiken op een elektrische stap. Met de Segway GT2 kan dat gewoon.

Hoogstens illegaal in Nederland als een gewone e-scooter, maar doodnormaal aan de andere kant van de plas. Segway-Ninebot heeft een reeks nieuwe elektrische scooters (niet een traditionele scooters, maar die steps) aangekondigd. Het topmodel is de nieuwe Segway GT2.

De naam klinkt sportief en dat is het model absoluut ook. Volgens Segway-Ninebot bereikt de e-scooter in slechts vier seconden een snelheid van 48 km/u. De topsnelheid ligt op maximaal 70 km/u. En dat is bijzonder hard voor een e-scooter. Handen goed vast en draag zeker te weten een helm en een lange broek en lange mouwen. Want een val kan flinke gevolgen hebben met zo’n hoge snelheid. Je moet het maar durven.

Segway beseft ook wel dat in veel landen ze vreemd zullen opkijken van de nieuwe GT2. Het bedrijf zegt dan ook dat je met deze scooter lol moet kunnen beleven op onder andere het circuit. Maar dat klinkt nogal vreemd. Niet iedereen heeft een circuit in de achtertuin. En om nou hiermee naar Zandvoort te gaan..

De Segway GT2 is uitgerust met twee elektromotoren, tractiecontrole om het vermogen kwijt te kunnen en pneumatische banden voor goede grip. Daarnaast is het ding uitgerust met aanpasbare veren voor- en achter om ook op hoge snelheid enige vorm van rijcomfort te kunnen bieden. Ook niet gek zijn de 900-lumen sterke koplampen zodat omstanders je goed zien aankomen.

Segway zegt de GT2 halverwege het jaar te lanceren. Een prijs is nog niet bekendgemaakt.