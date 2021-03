Segway komt met betaalbare eScooters naar Nederland - Apparata

Segway heeft een aantal nieuwe eScooters geïntroduceerd, met Nederland als belangrijk uitgangspunt. Ook een eBrommer is nieuw.

Elektrische scooters heb je in alle soorten en maten. De goedkoopste merken zijn meestal van Chinese makelij. Deze zijn onder meer bekend, omdat deelbedrijven vaak voor die goedkoopste elektrische scooters kiest. Niet de goedkoopste, maar wel betaalbaar zijn ook de nieuwe eScooters en e-brommer van Segway.

In het geval van de eScooters gaat het om drie modellen. We zetten ze meteen voor je op een rijtje, met de belangrijkste verschillen. Zo zie je in één opslag wat elke scooter te bieden heeft.

Segway eScooter E110SE Launch Edition

Actieradius tot maximaal 97 km

Verkrijgbaar in de kleur Jet Black (Matte)

Eén accu

Maximale snelheid tot 25 km/u en 45 km/u

Segway eScooter E110S

Verkrijgbaar in 5 kleuren: Arctic White (glans), Phantom Black (glans), Steel Grey (glans), Stone Grey (mat) en Intense Red (glans)

Actieradius tot maximaal 75 km

Eén accu

Verkrijgbaar met maximale snelheid tot 25 km / u en 45 km / u

Segway eScooter E125S

Verkrijgbaar in 4 glanzende kleuren: Atlantic Blue, Ruby Red, Arctic White en Phantom Black

Actieradius tot maximaal 140 km

Twee accu’s

Maximale snelheid tot 25 km/u en 45 km/u

De E110S is de goedkoopste met een prijs van 2.199 euro. De Launch Edition E110SE is wat rijker uitgerust en kost 2.399 euro. Het topmodel is de E125S voor 3.499 euro.

Wil je het nog voordeliger, dan kun je de Segway eMoped B110S elektrische brommer overwegen. De belangrijkste punten van de e-brommer is een actieradius van 105 km, een topsnelheid tot 25 km/u en 45 km/u, één accu en verkrijgbaar in de kleuren Donkergrijs-Zwart, Donkergrijs- Wit en Geel-Donkergrijs.