Segway robot grasmaaier voorkomt maaien bij de buren

De grasmat van je buren slaat de Segway robot grasmaaier op slimme wijze over. Zo blijft je eigen gazonnetje in topvorm.

Je achtertuin zal vast door middel van een heg of hek gescheiden zijn van de buren. Aan de voorzijde is dit misschien anders. Misschien heb jij, net als je buurman, een grasmat. Dan wil je natuurlijk voorkomen dat je slimme Segway robot grasmaaier opeens de grens oversteekt en het grasveldje van de buurman gaat maaien, terwijl hij hier niet op zit te wachten. Daar is een slimme oplossing voor bedacht door het merk.

Niet alleen voorkomt het dat de Segway naar de buren gaat. Ook draait de robot niet zomaar de weg op of raakt het ding verdwaald. De magie? Het zit hem in de navigatie. De Navimow, zoals de grasmaaier heet, beschikt over een ingebouwde GPS-sensor. Zo kun je nauwkeurig instellen waar de maaier mag rijden en waar niet. Het voorkomt dat de robot zijn eigen weg begaat en op plekken komt waar je de maaier absoluut niet wilt hebben. De innovatie zit hem niet alleen in de GPS. Zo heeft Segway ook gekeken naar de geluidsproductie van de maaier. Met 54 dB is het een behoorlijk stille jongen.

De nauwkeurigheid van de GPS is tot op twee centimeter. En zelfs als de GPS-verbinding niet optimaal is zal de grasmaaier je niet in de steek laten. Volgens Segway heeft de Navimow robot grasmaaier enkele sensoren aan boord die alsnog voorkomen dat robot gekke dingen gaat doen. Bovendien is de robot slim. Na meerdere keren hetzelfde parcours te hebben afgelegd heeft het algoritme goed door hoe te rijden.

De prijs van de nieuwe Segway robot grasmaaier begint bij € 1.199,-. Begint, want er zijn in totaal vier varianten. Het verschil zit hem in de batterijcapaciteit. Het topmodel kost € 2.499,- en is met name geschikt voor enorme lappen gras bij villa’s en dergelijken.