Segway S-Pod is een stoel op wielen

Een nieuwe uitvinding voor de luie forens.





Een korte afstand kun je anno 2020 op tal van manieren afleggen. Lopend is zo saai. Het kan met een elektrische fiets, een hoverboard (niet aan te raden) of één van de vele elektrische scooters. Niet elk idee is legaal in Nederland, dan moeten we er ook meteen bij vertellen.

Segway heeft in deze categorie iets nieuws bedacht in vorm van de S-Pod. Dit is kort gezegd een stoel op wielen. Het voertuig is bedacht als hulpmiddel voor korte afstanden. Bijvoorbeeld op vliegvelden, campussen en pretparken. Dat gezegd hebbende: het ding kan best snel. De S-Pod heeft namelijk een topsnelheid van 38 km/u. Dat gaat hard!

De besturing gaat door middel van een joystick. Segway brengt de S-Pod in het derde kwartaal van 2020 op de markt voor zakelijke doeleinden. Een variant voor consumenten volgt in 2021. Wat het ding gaat kosten is nog niet bekend. Hier in Nederland zou de S-Pod met de huidige wetgeving hoogst illegaal zijn. Het voertuig heeft immers een forse topsnelheid.