Seinfeld komt naar Netflix! Dit moet je weten

Ja, Seinfeld komt ook naar het Nederlandse Netflix. En dit moet je er allemaal over weten.

Gisteren werd bekend dat alle seizoenen van Seinfeld naar Netflix komen. Dit nieuws werd in de Verenigde Staten naar buiten gebracht. Het komt wel vaker voor dat de Amerikanen meer content krijgen dan wij in Nederland. Dus wij haalden onze schouders op en gingen door met ons leven. Maar wat blijkt nu. Seinfeld komt ook naar Netflix in Nederland. Alle seizoenen.

Seinfeld begon in 1989 en telde negen seizoenen. Het laatste seizoen werd uitgezonden in 1998. Ondanks de leeftijd heeft de serie dezelfde magie als Friends. Het is een tijdloze show en met de typische humor nog altijd leuk om te kijken. Vandaar dat dit ook groot nieuws is, niet alleen voor de Amerikanen maar dus ook voor ons in Nederland.

Je moet nog wel even een paar weken geduld hebben. Seinfeld is vanaf 1 oktober te streamen op Netflix in Nederland. Het mooie is dat de Amerikaanse streamingdienst meteen alle seizoenen online plaatst. Je kunt dus naar hartelust de serie bingen.

Seinfeld mag dan tientallen jaren oud zijn. Netflix heeft de kwaliteit opgepoetst waardoor je het gewoon zonder problemen op je 4k televisie kunt kijken. Helemaal top.