Seinfeld op Netflix in Nederland? Voorlopig niet! - Apparata

Er zijn van die series die je kent, maar niet kunt kijken. Seinfeld is zo’n bekende serie die niet te vinden is op Netflix. En dat blijft voorlopig zo.

Je kunt vast wel een paar series opnoemen die niet beschikbaar zijn om te streamen. In dat rijtje staat misschien wel Seinfeld. De zeer populaire tv-serie is niet te zien op Netflix. En om je te troosten, ook de Amerikanen hebben geen toegang tot Seinfeld op Netflix.

Dat komt omdat de rechten van de serie elders liggen. In dit geval is de show te zien, maar daar komt een einde aan. Vanaf 23 juni verdwijnt de serie op de Amerikaanse streamingdienst. Mooi denk je dan, dan kan Netflix de rechten bemachtigen en de serie gaan streamen. Helaas ligt het niet zo simpel. Volgens Vulture komt de show pas op z’n vroegst naar september in Netflix. En dat is dan het Amerikaanse aanbod. Om de serie in Nederland te kunnen kijken moeten we waarschijnlijk nog vele maanden geduld hebben.

En dan bestaat er nog de kans dat wij helemaal geen Seinfeld krijgen. Als voorbeeld geef ik je de serie The Office. De Amerikaanse variant van de serie verscheen vrij rap op Netflix toen de rechten vrij kwamen. Echter, de serie is tot op heden niet opgenomen in het Nederlandse aanbod. En The Office is echt al jaren te zien op Netflix. We houden hoop, voor The Office en voor Seinfeld, maar hou er rekening mee dat het nog (heel) lang kan duren.