Black Ops Cold War en Warzone Seizoen 1 content uitgesteld! - Apparata

Slecht nieuws voor Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone fans, want seizoen 1 inclusief de gigantische nieuwe content drop zijn uitgesteld.

Fans van Call of Duty: Black Ops Cold War en/of Warzone opgelet. De twee nieuwste games van Activision zouden eigenlijk over enkele dagen een gigantische uitbreiding krijgen. Nu blijkt dat we nog even geduld moeten hebben. De gigantische content dump vindt nu plaats op 16 december.

Black Ops Cold War en Warzone seizoen 1 uitgesteld

Op 10 december zouden Call of Duty: Black Ops Cold War en de battle royale spin-off Warzone samensmelten met de release van seizoen 1. Dat seizoen is nu vertraagd. In de gelinkte blogpost laat Activision weten dat de release is uitgesteld naar 16 december.

Een reden geeft het Amerikaanse bedrijf niet, al kunnen we wel gokken. Cyberpunk 2077 komt dan namelijk uit. Dit is zonder twijfel een van de meest langverwachte games van deze eeuw. De game werd constant uitgesteld en zou eigenlijk al lang voor 10 december in de schappen moeten liggen. Ik vermoed dat Activision, nu de release van Cyberpunk 2077 onvermijdelijk is, liever een klein weekje wacht.

Gigantische content drop

Voor Call of Duty: Black Ops Cold War komen enkele toffe toevoegingen uit, waaronder nieuwe playlists, challenges, map en zombie modus. Het zou de grootste update update ooit zijn in de geschiedenis van Black Ops.

Over die laatste gesproken, verreweg de meeste gamers zullen die game spelen. Warzone zorgde immers voor een gigantisch record voor Call of Duty. Hoe dan ook, met S1 van Black Ops Cold War komen er een aantal gigantische toevoegingen naar Warzone.

Denk aan een nieuwe map en modus (tot ziens Verdansk). Ook introduceert Cold War iconische nieuwe Operators, 30 Koude Oorlog wapens en bijbehorende nieuwe Blueprints. En alsof dat nog niet genoeg is, gooit Activision de Gulag om voor een volledig nieuwe ervaring. Vermoedelijk is het reeds gelekte Rebirth de nieuwe Gulag.

We zullen het op 16 december weten, als Black Ops Cold War en Warzone S1van gratis content lanceren.