Een drumstel stop je niet zo even in je rugzak. Toch is geen bandje compleet zonder een drummer. Gelukkig is er nu een oplossing voor krap behuiste drummers: de Senstroke virtuele drumkit.

Vier sensoren, met drumsticks

De volledige inhoud van het Senstroke Ultimate Box drumpakket. Bron/copyright: Redisson

De Senstroke (€260 voor de meest uitgebreide Ultimate Box editie) van het Franse Redison is zo minimalistisch als mogelijk. Dat wil zeggen: er zijn vier sensors, één verwerkt in de drumstick in je je linkerhand, één voor je rechterhand, en voor je linkervoet en één voor je rechtervoet. Elke Bluetoothsensor is hierop aangepast: de stick-sensoren passen prima over standaard 7A drumsticks, en de sensoren voor de voeten kan je met behulp van elastische riempjes over je schoenen bevestigen.

Met je voeten kan je virtuele pedalen bedienen, bijvoorbeeld voor een virtuele hi-hat. Bron: Redison, fair use

Senstroke: drummen via een app

De sensoren zijn extreem compact, ongeveer de grootte van een duim. Je zou ze dus bij wijze van spreken in je rugzak mee kunnen nemen. Al moet je natuurlijk wel de drumstokken nog meenemen. Het hele virtuele drumstel werkt via je smartphone.

Je installeert de speciale app van Senstroke, die zowel voor iPhone als Androidtoestellen geschikt is. Deze koppelt via Bluetooth aan de sensoren. Je kunt zelf instellen welke sensor gekoppeld is aan welke voet en welke actieve gebieden er zijn. En anders dan een echt drumstel, kan je de geluidseffecten precies instellen, plus aanpassen aan je compositie.

De Senstroke sensors zijn gekoppelkd aan een app op je smartphone. Zo verander je elke plek in een virtueel drumstel. Bron Redison, fair use

Senstroke kan gekoppeld worden aan muziekprogramma

Gebruikers melden dat de beste ervaringen met de Senstroke sensoren worden bereikt als je de drumsticks op een hard oppervlak terecht laat komen. Op zich is dat natuurlijk logisch, want zo krijg je het sterkste signaal. Een heel interessante feature is dat je de sensoren kan koppelen aan programma’s als Reaper of Cubase via de bekende MIDI interface. Zo kan je een compositie schrijven, althans het drumgedeelte, terwijl je aan het drummen bent. Je ritme wordt meteen als muziekgegevens opgeslagen.

Hoewel er voor de echte drumliefhebber natuurlijk niets gaat boven het lekker rossen op een echt drumstel, is dat in de praktijk alleen weggelegd voor de gelukkige die een geluiddichte kelder, muziekstudio of oefenruimte heeft. Gelukkig is er nu ook een prima alternatief in de vorm van de Senstroke. Wie toch thuis zijn drumpraktijk wil oefenen, zonder dat er met alle buren een Mahabharata, de Moeder van alle Veldslagen of de Slag van Stalingrad uitbreekt, gaat waarschijnlijk erg blij zijn met deze slimme en best betaalbare gadget.