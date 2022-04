Serieus!? Godzilla en King Kong komen naar Call of Duty: Warzone

Cross-over tussen gaming en andere takken van entertainment komt voor, maar de combo van Call of Duty, Godzilla en King Kong is opmerkelijk.

Samenwerkingen tussen gaming en andere vormen van entertainment komen steeds vaker voor. Op dezelfde dag dat bekend werd dat de Wu-Tang Clan naar Fortnite komt, bevestigde Activision Blizzard een lang geruchte cross-over voor Call of Duty: Warzone. Godzilla en King Kong zullen op 11 mei arriveren in de Battle Royale.

Godzilla, King Kong in Call of Duty: Warzone

Warzone kennen we als een battle royale spel, waar men met 150 spelers solo of in teams van twee, drie of vier tegen elkaar vechten. Dit met als doel om als laatste over te blijven en het spel te winnen. De ontwikkelaar doet er natuurlijk alles aan om het spel levendig te houden om de spelers te behagen. Dat gaan ze nu ook proberen met deze cross-over. Hoe is echter nog niet helemaal bekend.

Het evenement om dit te lanceren heet Operation Monarch. Het is dus nog niet helemaal duidelijk hoe deze filmmonsters precies in Warzone zullen passen. In een blogpost wordt echter opgemerkt dat het evenement een nieuwe Quads-modus voor vier spelers introduceert “gebaseerd op verschillende klassieke ervaringen met een gigantische twist.” King Kong en Godzilla kennen we natuurlijk van verschillende films en blijkbaar denkt de ontwikkelaar dat het een succes zal zijn deze te integreren in het spel.

Films

Ondanks hun militaristische vibes en instellingen, staan Warzone en de Call of Duty-serie in het algemeen niet bepaald bekend om hun hyperrealisme. Ze hebben bijvoorbeeld al lang een zombie-modi. Toch lijkt dit een vreemde cross-over, vooral gezien het feit dat de Godzilla vs. Kong-film meer dan een jaar geleden uitkwam.