She-Hulk is de volgende Marvel klapper op Disney+

Marvel Studios

De serie She-Hulk: Attorney at law komt naar Disney+. Lees snel verder waar de serie over gaat en wanneer jij deze kan gaan kijken.

Eindelijk hebben we de eerste beelden van She-Hulk: Attorney at Law – met in de hoofdrol Tatiana Maslany. Zij speelt de advocaat Jennifer Walters, neef van Bruce Banner (Mark Ruffalo), die ook erg groen en lang wordt als ze boos is. De komedie van Marvel Studios en Disney+ vertelt het verhaal van haar reis om haar She-Hulk-krachten te beheersen. En tegelijkertijd bovenmenselijke rechtszaken aan te pakken.

She-Hulk op Disney+

In de bovenstaande trailer zien we dat Walters wordt belast met die zeer specifieke niche op het werk. Waarschijnlijk vanwege haar familie Avengers-verbinding, terwijl ze ook worstelt met haar eigen krachten en de hulp van haar neef nodig heeft. Je kunt nu al zien dat Maslany en Ruffalo samen een rel gaan veroorzaken. Wanneer Bruce tegen Jennifer zegt dat ze woede en angst moet kanaliseren om te transformeren, antwoordt ze dat dit “de basis is voor elke vrouw die net bestaat!”.

Walters is gewoon een vrouw van in de dertig die een transformatieve carrière en leven heeft, die niet echt de aandacht wil die een held met zich meebrengt.

Cast

Ook mee voor de rit zijn Tim Roth als Emil Blonsky, ook bekend als de Abomination. Een ander bekend gezicht voor Marvel-fans: Benedict Wong als Wong.

De cast van de serie van negen afleveringen omvat ook Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass en Renée Elise Goldsberry. Het is geregisseerd door Kat Coiro en Anu Valia met Jessica Gao als hoofdschrijver; de uitvoerende producenten zijn Coiro en Gao samen met Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso en Brad Winderbaum. 17 augustus wordt de serie gelanceerd.