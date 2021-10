Shiba Inu coin is het nieuwe Dogecoin

Het is ook niet zo gek dat de twee cryptomunten qua naam en voorkomen aan elkaar zijn gewaagd. Op dit moment wint Shiba Inu coin enorm aan populariteit.

Wie in crypto stapt kan, als je voor de meest veilige keuze wilt gaan, het beste voor Bitcoin kiezen. Het is de bekendste munt en heeft het historisch gezien het goed gedaan. Een groter risico, maar waar meer geld valt te verdienen met een kleine portemonnee, zijn de altcoins. Met name nieuwe altcoins die met de nodige dosis aandacht als een raket stijgen in waarden.

Zo was in het verleden Dogecoin dé munt om te hebben. Ja, voor de hype natuurlijk. Anders was je te laat. Een vergelijkbaar aspect zien we nu gebeuren met de Shibu Inu coin. Deze cryptomunt is pas een goed jaartje oud. Sinds de lancering is de munt echter 70.000.000% in waarde gestegen. Kijk, dat is nog eens een rendement.

Dit is absoluut geen financieel advies om hier iets mee te doen. Altcoins zoals Shiba Inu coin zijn extreem onderhevig aan hypes. Als je weet wat je doet als trader kun je aan dit soort muntjes wel flink verdienen. De altcoin hijgt in de nek van Dogecoin. Want op dit moment staat Shiba Inu op plek 11 in de CoinMarketCap lijst met een marktwaarde van 30 miljard dollar. Dogecoin heeft een waarde van 31 miljard dollar en dus net iets meer.