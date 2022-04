Shiba Inu heeft officieel een ´brandportaal´ geopend!

De digitale munt Shiba Inu komt met een brandportaal, lees hier wat het is en wat jij er mee kan doen.

Er zijn knetterveel digitale munten van Shiba Inu in omloop. Om dat wat te reduceren komt de munt met een praktische oplossing. Het bedrijf achter de munt komt met een brandportaal om je token te ´verbranden´. Daar staat natuurlijk wel wat tegenover.

Brandportaal voor Shiba Inu

Shiba Inu-houders kunnen nu beloningen krijgen voor het branden van hun SHIB-tokens. Het ontwikkelingsteam van het project heeft officieel het Shibaswap-brandportaal gelanceerd. Volgens het team genereren SHIB-branders een passief inkomen in de vorm van RYOSHI-beloningen. Dit door vast te houden aan een nieuw token genaamd ‘burntSHIB’.

Het portaal geeft alle SHIB-bezitters met een Web3-portemonnee de mogelijkheid om SHIB te branden. En hiermee passieve inkomensbeloningen te verkrijgen voor hun deelname aan het branden. Op zaterdag schreef het Twitter-account @shibainuart: “Het SHIB-verbrandingsportaal is LIVE – Verbrand SHIB, verminder het circulerende aanbod en genereer tegelijkertijd een passief inkomen.”

SHIB-supporters

Ondertussen bespraken een groot aantal andere SHIB-supporters de officiële burn-portal die op Shibaswap wordt gehost. Hiernaast lezen we op Bitcoin.com News over de brandsnelheid van SHIB die op 9 april met 26.000% steeg. Hierna daalde de brandsnelheid na dat punt aanzienlijk.

“Welkom bij SHIB Burn Portal”, legt de website uit. ‘We zijn verheugd je hier te zien. Dit brandportaal is ingesteld om het voor gebruikers de moeite waard te maken om regelmatig SHIB te verbranden. Intussen wordt het circulerende aanbod effectief verminderd.” Hiernaast voegt de website daar nog aan toe. ‘Dit portaal is gebouwd om SHIB-branders te belonen. Waardoor mensen een passieve inkomensbevestiging krijgen. Namelijk in de vorm van RYOSHI-beloningen’. Dit betekent dat 0,49% van alle RYOSHI-transacties verdeeld is onder eigenaren van burntSHIB.