Shiba Inu komt met iets nieuws: Shibarium

De cryptomunt Shiba Inu gaat iets nieuws uitbrengen en het heet Shibarium. Lees hier wat het is.

De community omtrent de munt anticipeert op de lancering van de laag twee (L2) schaaloplossing. Het heet Shibarium en en de openbare bèta versie zal in het derde kwartaal worden gelanceerd. Volgens Shiba Inu-ontwikkelaars Shytoshi Kusama en Ryoshi zal de laag twee-oplossing de transactiekosten aanzienlijk verlagen en mogelijk tot nul verlagen. Goed nieuws dus.

Shiba Inu komt met Shibarium

De meme-token Shiba Inu (SHIB) heeft de afgelopen zeven dagen een stijging van 33,6% gezien ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Een groot deel van de stijging draait om de Shibarium-aankondiging. Bovendien kocht een whale afgelopen tijd 163,2 miljard SHIB ter waarde van ongeveer $ 1,74 miljoen met behulp van de huidige SHIB-wisselkoersen. Er is veel discussie geweest over de L2-schaaloplossing Shibarium op de Discord-server van het project. Maar het komt er echt aan.

Verder heeft de Unification Foundation, een team van ontwikkelaars achter Shibarium, een paar updates over het aanstaande project onthuld. Volgens de Unification Foundation is Shibarium gelanceerd in een privéomgeving tijdens de alpha-testnet-fase. De ontwikkelaars legden uit dat de resultaten succesvol waren en dat “de belangrijkste tool onder zware ontwikkeling de portemonnee-applicatie is.”

Derde kwartaal

Het Shibarium Public Beta Testnet is gepland voor implementatie in het derde kwartaal. Het openbare Beta Testnet stelt partijen in staat om volledig te interageren met het netwerk. Inclusief het validatieproces.

SHIB heeft ook een brandstrategie die tot doel heeft de crypto-activa schaarser te make. Dit door mensen toe te staan ​​SHIB te branden in de brandportal. Terwijl branden helpt om de SHIB-voorraad te verminderen, is er vandaag 589.390.205.650.282 SHIB in omloop. Er kunnen dus nog behoorlijk wat muntjes ‘verbrand’ worden.