Shiba Inu munt gaat digitaal land verkopen

Shiba Inu

De volgende goudmijn? De populaire munt Shiba Inu gaat digitaal land verkopen.

Shiba Inu, het meme-coin-project, heeft aangekondigd dat het zijn eigen kijk op de metaverse lanceert. Het project heeft de naam ‘Shib’ gekregen. Het introduceert meer dan 100.000 percelen die op verschillende tijdstippen worden ontgrendeld.

Digitaal land van Shiba Inu

Het Shiba Inu-team kondigde aan dat de prijzen van de percelen in Ether worden verkocht. Het project zal een integratie hebben met Shiboshis, een reeks NFT’s die het project eerder heeft uitgegeven. Het team specificeerde dat dit project zou worden ontwikkeld door een nog niet nader genoemde gamestudio van derden.

Het bedrijf zegt er zelf het volgende over. ‘The Metaverse is het hoogtepunt van onze geschiedenis als gemeenschap, virtueel weergegeven, in een laag van prachtige beelden die onze innovatie en eenheid laten zien met een plek om echt thuis te noemen’.

Metaverse

Alle tokens in de Shiba Inu-omgeving zullen een belangrijke rol zullen spelen in de metaverse, en dat de gemeenschap een “grote mate van interactie” zal hebben in deze virtuele omgeving. Gebruikers die land bezitten in Shib: The Metaverse kunnen passief inkomen genereren. Maar ook in-game middelen verzamelen en beloningen genereren.

Het team zal een deel van deze plots bewaren. Deze plots hebben spelers nodig om over de kaart van de metaverse te bewegen. Elk van deze percelen heeft een andere prijs, afhankelijk van de niveaus van de metaverse waarin de plot is gegroepeerd. De prijzen van de percelen zijn aangekondigd in Ether in plaats van in SHIB, het oorspronkelijke token van het project, een beslissing die het team moest uitleggen. Hierover zeggen ze: omdat we het verzamelde geld gebruiken om de Metaverse-ontwikkeling te betalen, heeft het team besloten om een ​​neutrale munt te gebruiken.