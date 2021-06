Shiba Inu vs Dogecoin: wie is het alfa- hondje? - Apparata

De twee meme-crypto’s Shiba Inu en Dogecoin stegen afgelopen tijd keihard. Maar wie van de twee is het alfa- hondje?

Dogecoin bestaat al sinds 2013, maar is pas het afgelopen jaar echt hard gestegen. Wellicht komt dat (mede) door de aandacht van Elon Musk. Feit is dat de afgelopen maanden twee verschillende crypto’s voor honden naam hebben gemaakt in de crypto– wereld. Hierdoor zijn er enorme winsten gemaakt, maar wie van de twee is het alfa- hondje?

Shiba Inu vs Dogecoin

Je zou het niet zeggen, maar allebei de meme-munten hebben de marktprestaties van Bitcoin overtroffen. De munten hebben enorme winsten gemaakt in 2021, meer dus dan Bitcoin in dezelfde periode. De twee cryptocurrencies Dogecoin (DOGE) en Shiba Inu (SHIB) hebben in feite een groot aantal crypto’s overtroffen wat betreft procentuele winst ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Een knappe prestatie.

Shiba Inu-tokens werden in augustus 2020 uitgegeven en zijn slechts 10 maanden oud. Er zijn geen prijsgegevens vóór 1 januari 2021, waaruit blijkt dat SHIB volgens Coingecko handelde voor $0,00000001. De prijs bleef een paar weken daarna in dit bereik, maar sindsdien is de token 90,100% gestegen tot de huidige wisselkoers van $0,00000862. Statistieken over 30 dagen laten zien dat DOGE 33% is gedaald, maar SHIB is in de loop van de maand met 425,6% gestegen.

Marktwaarde

Allebei de munten hebben logo’s met een Shiba Inu hond erop. Wat ze ook hebben: een levendige gemeenschap. Er zijn voor beide munten veel fans. Coingecko rangschikt de marktkapitalisatie van Shiba Inu op positie 30 met een marktwaarde van $4,5 miljard. De marktkapitalisatie van Dogecoin is tegenwoordig veel hoger, namelijk $49 miljard.

Hiernaast zijn de transactiekosten voor SHIB veel hoger: namelijk $5,32 en maar $0,933 voor DOGE. Ook is de laatst genoemde munt makkelijker te verhandelen op veel meer beurzen. Het lijkt erop dat DOGE het alfa- hondje is als je kijkt naar de afgelopen jaren. Maar sluit SHIB niet uit, in een korte tijd heeft deze munt ontzettend veel winst gemaakt. We zullen van beide munten nog veel gaan zien en horen!