Shoppen binnen WhatsApp nu nog beter

WhatsApp

Goed idee of niet? Shoppen, en dus aankopen doen, binnen WhatsApp. Lees hier hoe dat nu nog makkelijk kan.

De eigenaar van WhatsApp is Facebook. Dat bedrijf is altijd op zoek om nog meer geld te verdienen met zijn apps. Eerder introduceerde het Catalogi, zodat gebruikers rechtstreeks vanuit hun chats kunnen winkelen. Nu verfijnt het bedrijf dat proces met de toevoeging van Collections. Dit zijn in wezen gecategoriseerde lijsten die het voor WhatsApp-gebruikers gemakkelijker maken om producten te vinden.

Shoppen binnen WhatsApp

Deze functie heeft als doel dat bedrijven “items in hun catalogi ordenen op categorie, zodat klanten niet langer door lange lijsten met items hoeven te scrollen om te vinden wat ze zoeken”, aldus WhatsApp. Als gebruiker kan je nu verschillende categorieën zien. Denk hierbij aan ‘herenkleding, dameskleding, overhemden, broeken’. Je ziet dus niet meer een bijna oneindige lijst aan producten, maar een net lijstje.

Dit zit niet standaard in je chats, maar je komt er op door op een door een bedrijf verzonden link of winkelknop te klikken. Zoals het al was. Nadat shoppers door de collecties hebben gebladerd, kunnen ze items aan hun winkelwagentje toevoegen en de bestelling naar het bedrijf sturen.

Handig?

Het bedrijf is van mening dat dit zo is. “We willen van WhatsApp de beste manier maken voor mensen om goederen en diensten te kopen en voor bedrijven om in contact te komen met hun klanten. Daarom maken we het gemakkelijker om te zien wat een bedrijf aanbiedt op WhatsApp”, aldus het bedrijf in een persbericht.

WhatsApp merkt op dat de functie steeds populairder is geworden. Mede doordat veel mensen meer thuiszitten en online shoppen überhaupt is toegenomen. En nu de feestdagen eraan komen verbetert het bedrijf de functie. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in het gebruik ervan, kunnen leren hoe ze dit moeten doen met behulp van een video.