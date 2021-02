Shoppen in Britse webshops gaat je meer geld kosten - Apparata

Even goed opletten, want het kan zomaar zijn dat je favoriete webshops van Britse komaf de prijzen omhoog gooien.

Het is heel dichtbij en toch is het langer deel van de EU. We hebben het natuurlijk over het Verenigd Koninkrijk. Dat je invoerrechten moest betalen voor iets uit Hong Kong of de Verenigde Staten klinkt heel natuurlijk, maar het Verenigd Koninkrijk dat om de hoek ligt is toch even wennen.

Door de brexit heeft ook het Verenigd Koninkrijk te maken met invoerrechten en bijvoorbeeld andere regels voor reizigersbagage. Voor consumenten is het met name opletten als ze online gaan shoppen. Britse webshops kunnen de prijzen omhoog gooien voor verzending naar Nederland om de extra kosten te kunnen compenseren. Als je iets gaat bestellen bij een webwinkel gevestigd in het VK moet je Nederlandse BTW betalen als het bedrag hoger is dan 22 euro. Over producten met een aankoopwaarde die hoger is dan 150 euro moet je daar ook nog eens invoerrechten voor gaan betalen.

Dus stel, jij hebt een webshop uit het VK waar je graag terecht komt voor je games en gadgets, dan is het even opletten wat de prijzen gaan doen. Elke keer een paar euro meer betalen kan toch flink aantikken. Uit onderzoek van de Nederlandse Douane bleek al dat veel mensen verwachtten dat Brexit invloed zou hebben op aankopen bij Britse webshops. Toch denkt bijna een kwart van de respondenten dat ze gewoon zullen blijven shoppen bij de webwinkels, ook al gaan de prijzen omhoog.