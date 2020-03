Shoppen tijdens het Coronavirus?

Wij testen de prijzen voor boodschappen bij Amazon.nl en 3 andere bezorgservices. Dit zijn de opvallende conclusies.





Nu veel Nederlanders geadviseerd wordt om thuis te blijven en er helaas ook steeds meer mensen in quarantaine moeten blijven lopen we tegen allerdaagse problemen aan. Het doen van de boodschappen is er daar één van. Bovendien wordt er veel gehamsterd, dus des te meer reden om ook daar mensenmassa’s te mijden.

Bovendien slaan we twee vliegen in één klap, want zo kunnen we ook gelijk de nieuwste service van Amazon.nl controleren. Voor onze test koos ik voor een van de haarden van het Coronavirus, het gemeentehuis van Tilburg, Spoorlaan 181, 5038 CB te Tilburg.

Daarna koos ik 4 bezorgdiensten, te weten: Amazon.nl, Albert Heijn, Jumbo en Picnic. Vervolgens koos ik een lijstje boodschappen en vergleek ik de prijzen. Uiteraard lette ik op iets gezonds, iets lekkers, iets wat veel gehamsterd wordt en iets voor de huisdieren. Zo probeer ik met een beperkt mandje een compleet overzicht te maken. Dit zijn de resultaten:

Snel uitgetest bij Picnic.

De test voor deze laatste service was het kortst. Pas nadat ik de app geïnstalleerd had (je kunt alleen met de smartphone shoppen en niet via een site) en allerlei gegevens had ingevuld kreeg ik de melding dat er een wachtlijst was voor mijn bezorgadres. Ik sta op plaats 1.531, dus dat hield snel op. Ook de button: “Wanneer kan ik starten?” geeft geen duidelijkheid. Het antwoord: “dat kan even duren, maar we werken er hard aan.” Wel kun je tijdens het wachten ‘kadootjes’ verdienen. In tijden van crisis moeten we door, dus de app was snel weer verwijderd en ik vervolgde de test met de andere drie aanbieders. Dit is mijn lijstje:

Product/aanbieder

(Prijs in euro’s, inclusief BTW) Albert Heijn Jumbo Amazon.nl Opmerking Edet soft extra long (4 rollen) 3,65 3,32 4,92 Amazon verkoopt grootverpakkingen soft, prijs teruggerekend naar 4 rollen. Levertijd hier 3 tot 4 werkdagen. Blue Wonder desinfecterende reinigingsdoekjes 3,69 3,49 niet te verkrijgen Douwe Egberts (Aroma Rood) 500 gram filterkoffie 4,50 5,93 6,42 AH: bonusprijs, vanaf maandag 2de halve prijs. Amazon: alleen verkrijgbaar per 10 stuks vanaf 28 maart. Milner Jong Belegen 30+ (prijs per 100 gram) 1,70 1,54 niet te verkrijgen De Ruijter Hagelslag Melk 2,19 1,63 niet te verkrijgen Prijs Jumbo gebaseerd op seizoensaanbieding (2de halve prijs) Bloemkool 1,99 1,99 niet te verkrijgen Hak Bruine bonen (pot, 720 gram) 1,59 1,49 niet te verkrijgen Kipfilet (2 stuks) 1,13 1,19 niet te verkrijgen Gewicht verschilt per verpakking. Teruggerekend naar 100 gram. Appelsientje Sinaasappelsap (1 liter) 0,99 1,18 niet verkrijgbaar Zowel bij Jumbo als AH in de aanbieding Coca Cola, 1 liter 1,79 1,77 niet verkrijgbaar reguliere prijzen Bananen, huismerk (per stuk) 0,24 0,23 niet verkrijgbaar Mandarijnen, 1 kilo) 2,19 2,19 niet verkrijgbaar reguliere prijzen Red Bull, tray 24 blikjes 27,59 25,92 21,83 Pedigree mini adult droogvoer (1,4 kg) 3,99 3,95 4,51 Amazon had alleen grootverpakkingen, teruggerekend Sheba Classic Soup Tonijn 2,99 2,84 2,14 Amazon had alleen grootverpakkingen, teruggerekend Totaal 60,22 58,66

Als we puur naar de boodschappen kijken zien we dat Amazon nog geen concurrent is voor Albert Heijn en Jumbo. Wel valt op dat, wanneer je voor grotere partijen gaat en de aanbiedingen najaagt je flink kunt besparen. Zo zijn Red Bull en Sheba in grootverpakking en aanbieding beduidend goedkoper. Koffie en toiletpapier zijn daarentegen, ondanks de ‘voordeelverpakking’ nog steeds fiks duurder.

De verschillen tussen Albert Heijn en Jumbo zijn kleiner dan ik persoonlijk verwachtte. Sterker nog, wanneer je niet heel duidelijk op aanbiedingen selecteert kan Jumbo zo maar duurder uitpakken (kijk maar naar het verschil in de Red Bull-aanbieding).

Wanneer we de boodschappen willen laten bezorgen moeten we bij Jumbo sowieso minimaal 50 euro bestellen. Op het moment van testen (zondagmiddag) had de site wat problemen door drukte (daar werd netjes voor gewaarschuwd), zodat we geen bezorgmoment konden kiezen. Ditzelfde geldt voor Albert Heijn. Zij geven beide aan dat het beter is om in de avond te bestellen. Men levert dan, zoals op de site beloofd, binnen 1 of 2 werkdagen contactloos. Dit betekent dat men de boodschappen niet binnen, maar bij de voordeur zet.

Kortom, gezien het beperkte aanbod van bezorgdiensten loont het de moeite om goed te vergelijken. Wanneer veel ruimte hebt en langer kunt wachten is Amazon een optie.

