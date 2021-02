Short Nite: Films kijken in Fortnite tijdens in-game filmfestival - Apparata

Foto @EpicGames

Fortnite organiseert aankomend weekend een in-game filmfestival, Short Nite, waar meer dan 10 korte films gratis te zien zijn.

Het afgelopen jaar was dramatisch als je van evenementen houdt. Eigenlijk kon niets doorgaan vanwege de pandemie. Dat geldt uiteraard ook voor filmfestivals. Fortnite heeft daar daarentegen een oplossing voor, want Epic Games organiseert een in-game filmfestival genaamd Short Nite. Spelers kunnen een aantal shorts (korte films) gratis bekijken tijdens het evenement.

Fortnite Short Nite filmfestival

Het Short Nite filmfestival zal op zaterdag 20 februari om 20:00 (Nederlandse tijd) beginnen en is via Fortnite vrij toegankelijk. Het enige wat je hoeft te doen is de Party Royale modus opstarten. Epic Games post een uitgebreide uitleg van hoe je de films in-game kunt kijken. Kort door de bocht ga je in Party Royale naar het meest westelijke uiteinde van de map. Daar kun je het grote scherm vinden waar de shorts draaien.

Het gaat om ruim 10 korte animatiefilms, te weten: Bench, Makin’ Moves, Rollin’ Wild, Car Park, Maestro, Oktapodi, A Single Life, Catastrophe, Commuter Glitch, Creature Comforts en Lynx & Birds. Films met dialoog hebben ondertiteling in de door jou ingestelde taal. Je moet via de instellingen dan wel ondertiteling aanzetten.

Vanaf zaterdag 20:00 heb je 24 uur de tijd om de films te bekijken. Ze draaien continue achter elkaar op loop; het duurt in totaal namelijk slechts 30 minuten. Mocht je tijdens het filmkijken ook graag wat willen knallen, dan kun je de shorts tijdens de gewone battle royale ook picture-in-picture bekijken.

Het is niet voor het eerst dat Fortnite films omarmt. Vorig jaar werden films van regisseur Christopher Nolan al op dezelfde plek gedraaid. Ook organiseerde Epic Games een record-brekend concert van rapper Travis Scott. Hoewel het Fortnite Short Nite filmfestival misschien niet zo episch is als die twee voorgaande evenementen, is het desalniettemin een leuk alternatief voor alle geanulleerde filmfestivals.