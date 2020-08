Shots fired: Apple noemt Fortnite’s Epic Games ‘winkeldief’

Apple deelt flinke klappen uit naar Epic Games. De iPhone-maker noemt de Fortnite-gigant onder meer een winkeldief.

De oorlog tussen Apple en de maker van Fortnite, Epic Games, gaat rustig door. Na een kleine lastercampagne en beschuldigingen over en weer wordt de rechter nu bij de rivaliteit betrokken. En die rechtbankdocumenten lezen als een goedgeschreven aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden. Dit is Apple’s weerwoord.

Apple deelt stoten uit aan Epic Games

Apple beweert dat Epic Games voor de hele oorlog vroeg om een speciale deal. Volgens de ontwikkelaar zou Fortnite downloadbaar moeten zijn via Epic Games zelf. Hiermee zou de 30% afdracht van inkomsten aan Apple omzeild worden. De situatie explodeerde toen Apple dit verzoek weigerde en Epic Games zelf een manier zocht om de Apple App Store te omzeilen. Ondertussen is Epic Games hard bezig om de schade te beperken, onder meer door een noodoplossing te vragen waardoor de Fortnite-maker tijdelijk door kan blijven opereren.

Nu staat in een rechtbankdocument wat Apple hier echt van vindt (via Axios). Apple noemt de noodoplossing een “oplossing die bestaat om onomkeerbaar leed te verzachten, niet om gemakkelijk op te lossen zelf toegebrachte wonden te helen.”

‘Dit is het zelfde als winkeldiefstal’

Het document gaat ook in detail over wat Epic Games heeft gedaan door de betaling buiten de App Store plaats te laten vinden. En als je het op deze manier verwoordt, klinkt het best wel logisch.

Zonder IAP (in-app purchases, red.) zou Apple vanuit een technisch perspectief niet in staat zijn om een betaling aan ontwikkelaars te vragen als commissie voor in-app verkopen. Als ontwikkelaars de digitale afrekening kunnen omzeilen, is dat hetzelfde als een klant die een fysieke Apple winkel verlaat zonder te betalen; Apple wordt niet betaald.”

Epic Games graaft eigen graf

En inderdaad, Epic Games liet de betaling in wezen buiten een Apple Store plaatsvinden. Maar de discussie in de rechtszaak is een beetje ingewikkelder dan dat. Epic zette deze koers namelijk in omdat ze het niet eens zijn met het ‘monopoly’ van Apple. De 30% commissie is volgens de Fortnite-maker niet eerlijk.

Desalniettemin graaft Epic Games wat mij betreft hun eigen graf. Misschien is het niet eerlijk dat Apple (en Google) 30% vragen, maar dat zijn de voorwaarden van de respectievelijke virtuele winkels. Wil je dat bedrag niet afdragen, dan moet je zelf je app aan de man zien te brengen. Nu is Fortnite ontzettend groot en zal het vast zelf kunnen blijven bestaan. Maar naar verluidt gaan de inkomsten wel stevig omlaag. En het is nog maar de vraag of de game überhaupt zo groot was geworden zónder de bestaande platformen van Apple en Google..