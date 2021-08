Shots fired: Elon Musk zoekt ruzie met Jeff Bezos

Na meerdere rechtszaken en sneren blijkt er een oprechte fittie tussen Elon Musk en Jeff Bezos te zijn ontstaan. Battle of the miljardairs!

Er zijn weinig mensen op aarde die ook maar iets gemeen hebben met Jeff Bezos. Elon Musk en de Amerikaanse ruimtecowboy kunnen daarentegen als een van de enigen op deze planeet praten over hoe het is om centimiljardair te zijn. Toch blijken de twee meer concurrenten dan vrienden. Elon Musk stuurt deze week een zeer agressieve Tweet de wereld in waarin Jeff Bezos flink belachelijk wordt gemaakt.

Elon Musk roast Jeff Bezos

In een reactie op een achtergrondartikel van PcMag vuurt Musk spreekwoordelijke schoten af naar Bezos: “Kennelijk is Besos met pensioen gegaan om een full-time baan in het voor de rechter slepen van SpaceX na te jagen.” Opvallend genoeg schrijft supergenie Musk de naam van de Amazon-topman hier fout. Het kan haast niet anders dan dat dit expres is gedaan.

Met zijn belediging reageert hij op een tweetal zaken van Amazon tegen SpaceX. De meest recente zaak beschrijft een brief van Amazon’s satellietinternetbedrijf Kuiper Systems aan de Amerikaanse FCC. Kuiper Systems wil net als Starlink (wat ook van Musk is) de hele planeet van internet via satellieten voorzien. Het bedrijf roept de FCC op om nieuwe wetgeving ten gunste van Starlink te herzien. Naar verluidt wil Amazon hiermee voorkomen dat Starlink de tweede generatie internetsatellieten de lucht in kan schieten.

Turns out Besos retired in order to pursue a full-time job filing lawsuits against SpaceX … — Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2021

De tweede reden waarom Elon Musk kennelijk wat negatieve gevoelens naar Jeff Bezos heeft, is het feit dat die laatste hem recentelijk aanklaagde nadat NASA SpaceX verkoos voor een maandlanding. Volgens Amazon’s Blue Origin heeft NASA niet goed naar het voorstel gekeken en koos het ten onrechte voor SpaceX. Je hoeft daarentegen geen rakenwetenschapper te zijn om te zien waarom NASA voor SpaceX koos: dat contract kostte de helft van wat Blue Origin vroeg!