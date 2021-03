Signal ligt eruit in China, maar waarom? - Apparata

@Signal

Volgens meerdere berichten werkt sinds dinsdag de populaire berichten- app Signal niet meer in China.

We kennen Signal natuurlijk als een gecodeerde berichten- app. De app groeit de laatste tijd hard. Signal is zo populair omdat het privacy serieus neemt en is daarom een goede tegenhanger van WhatsApp. Die laatste heeft een andere definitie van privacy en ziet meer in gegevens delen om de gebruiker optimaal te bedienen. Ook is Signal een non- profit organisatie, waar dus het maken van winst niet het doel is. Veel mensen spreekt dit aan.

Onduidelijkheid

Volgens bronnen bij Reuters is Signal nog steeds verkrijgbaar in de Apple App Store in China, maar werkt het niet meer. Het is niet duidelijk hoelang dit nog gaat duren. Als de Chinese regering een app blokkeert wordt het bijna altijd medegedeeld. Echter, nu heeft de Chinese regering helemaal geen aankondiging gedaan dat de berichten- app geblokkeerd is of verbannen wordt in het land. De website van Signal is al vanaf maandag niet meer beschikbaar in China. De Google Play Store werkt überhaupt niet in China, daarom moeten Android gebruikers de app direct van de website downloaden.

Reactie Signal

Ja, die is er niet. Signal regeerde niet op berichten die dinsdag kwamen. Er is ook (nog) geen officieel statement naar buiten gebracht door het bedrijf. De verificatiecodes werken op dit moment ook niet in China, hierdoor zijn nieuwe aanmeldingen voor de service niet meer mogelijk.

Seems like text message verification codes from @signalapp also not coming through to China, which suggests it's going to be hard to open accounts for anyone with a mainland phone number. — Nathan VanderKlippe (@nvanderklippe) March 16, 2021

Signal werkt vermoedelijk vanuit Hong Kong, dit is een (grotendeels) autonome regio, maar de afgelopen maanden heeft China er hard opgetreden en is vermoedelijk voornemens de langgekoesterde wens te vervullen om Hong Kong weer helemaal onderdeel te maken van China.

Volgens onze collega’s bij TechCrunch heeft Signal in China meer dan 500.000 gebruikers op iOS. Op een bevolking van 1,4 miljard mensen is dat niet veel, maar de groei van de dienst was wel zorgwekkend voor de Chinese regering. Zij proberen alles wat op internet op het vasteland wordt gedaan te controleren. En dat is nou juist zo moeilijk met Signal. De end-to-end-versleuteling van Signal zou het buitengewoon moeilijk hebben gemaakt om de communicatie tussen twee mensen in de app te controleren. Overigens is WeChat de grootste berichten-app in China, deze app is dan ook niet end- to end versleuteld.

Of het een technische stroring is of een actie van China, op dit moment weten we het niet. Komende dagen zal meer informatie volgen.